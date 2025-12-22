拿開山刀在士林夜市亂晃 他被逮辯稱被比不雅手勢

〔記者王冠仁／台北報導〕有網友今天凌晨在士林夜市時，直擊1位男子拿著1把大刀在街頭閒晃，由於剛發生張文隨機殺人事件，引來人心惶惶。對此，轄區警方接獲報案後，火速追查，不久後逮到這名謝姓男子；原來謝昨天晚上在士林夜市時，疑似被人比中指，他越想越氣，才會回家拿出這把開山刀回來現場要找當事人「討公道」。

目擊網友說，士林夜市有人拿大刀反覆走來走去，還好現在大家有一定的警覺性，她看到邊錄邊跑，邊通知還在旁邊收攤的人，要小心！

對此，轄區警方表示，今天凌晨獲報後展開追查，但是該名男子已經離開士林夜市，警方以車追人，在今天凌晨2時許，前往社子地區逮捕涉案的謝姓男子。

據悉，謝聲稱昨晚在逛士林夜市時，期間被人比中指，他越想越氣，於是跑回社子住處，拿出先前透過網路買來的開山刀，拿著刀具返回士林夜市要找當事人討公道。

警方說，謝男的行為雖然沒有傷人，但已經觸法，警方最後將他依違反社會秩序維護法裁處。

