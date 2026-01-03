拿阿妹台東跨年晚會護航軍火標案 藍委：有人撈不夠？

近期國防部軍火標案遭在野黨質疑，裝修業者「福麥國際」及經營鞋業的「大石國際」得標炸藥採購等標案引發爭議。綠營支持者以今年台東跨年演唱會類比，指張惠妹公司資本額20萬元，卻能承接3500萬元標案，強調履約能力才是重點。國民黨立委2日痛批，兩者根本無法類比，質疑綠營想藉此洗白軍火案。

阿妹台東跨年晚會。(圖/台東縣府提供)

親綠律師林智群在臉書貼文稱，「資本額很重要嗎？台東跨年晚會是限制性招標，得標廠商資本額20萬元，拿下3500萬元標案，辦得有聲有色。」他並表示，「只要有履約能力，你管它資本額多少。只要小白藍才會整天靠北資本額」。

廣告 廣告

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，烈性炸藥含有致癌物質，且對國家安全有高度風險，將烈性炸藥與演唱會相比，是完全失當且不合理的比喻。他指出，國軍用烈性炸藥保衛國家，承包商卻是室內裝潢公司，對國人來講資格不合格，這樣隨便拿來類比是混淆視聽。

牛煦庭。(圖/截自牛煦庭臉書)

立委牛煦庭也質疑，現在是裝潢公司買炸藥還不夠，想辦演唱會嗎？做裝潢的為什麼可以掛羊頭賣狗肉去進口軍火，而張惠妹本來就是展演公司，辦演唱會天公地道，這是有相關實績取得標案。

牛煦庭強調，但賣茶葉、搞裝潢的突然去搞軍火，這是可以類比的嗎？有些人想用這些東西洗白，只會讓人擔心，這些人是不是撈不夠、連跨年都想承辦？

福麥裝潢公司標到國防部炸藥採購案。(圖/中天新聞)

立委洪孟楷則說，張惠妹跨年演唱會辦得很好，為台東宣傳，全世界歌迷都到了台東，應該是創了台東跨年新紀錄。但如果要用這件事來洗地，將賣茶葉、裝潢公司買軍火正當化，到底誰的邏輯有問題？

洪孟楷指出，無論是哪個地方的網軍側翼，應該也有軍人朋友，買到的設備都是第一線官兵要用，能夠允許錯誤跟瑕疵嗎？他強調，這不是演唱會唱錯一、兩句可以重來的。

延伸閱讀

看完雙柯會 童仲彥嘆：藍綠白合作最大公約數竟是反賴清德

柯文哲致電喊「你因為挺我被抓去關」 蔡正元曝最後心願：盼再見藍執政

每天寫臉書讓柯文哲直喊「頭很痛」！陳佩琪：我偏要寫且寫更多