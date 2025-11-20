拿雙刀猛砍險殺同鄉！他「潛逃5年」改名、換護照再來台…入境秒被識破

記者陳弘逸／高雄報導

越南籍阮姓男子6年前來台工作，跟同鄉發生糾紛，拿2把菜刀砍傷人再搭機出境，逃亡5年後，改名更換護照再來台，被識破逮捕，遭判處5年6個月有期徒刑，執行完畢或赦免後，須驅逐出境。（示意圖／Pixabay）

越南籍阮姓男子6年前來台工作，跟同鄉同住一宿舍，雙方發生爭執，竟拿2把菜刀把人砍到渾身是血，逃出屋外求助；阮男行兇後，搭機逃回越南，逃亡5年後，改名更換護照再來台，被識破逮捕；一審被依殺人未遂罪，判處5年6個月有期徒刑，執行完畢或赦免後，須驅逐出境；他認為刑度過重，以25萬元台幣達成和解，上訴求輕判，二審遭駁回上訴。

判決指出，越南籍阮男來台灣屏東縣工作，2019年9月1日跟同房也是同鄉的杜姓室友在宿舍發生爭執，竟持2把25公分菜刀，砍傷對方，造成雙手、下背多處刀傷，有致死風險，當下他流血逃跑，跑出屋外，向路人求助「幫幫我」。

行兇的阮男，犯後則是搭機出境返回越南，逃亡5年後，2024年12月24日換護照後再度來台，當場被警方識破通緝身分逮捕歸案。

一審，阮男否認犯行，法官認為他不願面對刑事責任，犯後態度不佳，審理後，依犯殺人未遂罪，判處5年6個月有期徒刑，執行完畢或赦免後，須驅逐出境。

阮男認為刑度過重，提起上訴，他主張，自己已婚，預計來台工作3年，2名未成年子女需要撫養，名下無財產、向親友借貸約50萬元，自己本身無前科，且他妻子跟被害人家屬以25萬元達成和解，已給付完畢，已獲得受害的杜男原諒，懇請減輕其刑，早日回越南照顧家人。

高雄高分院審理後，認為原審量刑，並未逾越法定刑度，也沒無違背公平正義之精神，也無違背公平正義精神，因此，上訴無理由，應予駁回，可上訴。

