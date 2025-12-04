拿香氛瓶砸死女友！載女兒到山區挖洞埋屍 桃園男二審判刑13年

記者楊佩琪／台北報導

▲王男持香氛瓶砸死女友後，開車載著不知情的女兒，到山區將塞進塑膠桶裡的屍體挖洞掩埋。（示意圖／資料畫面）

桃園市男子王文億被控和女友發生衝突後，拿浴室裡的香氛瓶重擊女友頭部，女友當場死亡，王男並未報警，而是將女友的屍體裝進一塑膠桶裡，開車載著5歲的女兒，到桃園龜山山區挖洞埋屍。一審桃園地方法院國民法官庭判處王男13年有期徒刑。案經上訴，二審高等法院4日宣判，駁回上訴。全案仍可上訴。

一審王文億被依傷害致人於死罪，判處11年有期徒刑。又犯遺棄屍體罪，處有期徒刑2年10月。合併應執行期13年。扣案的橘色塑膠桶、黑色塑膠袋均沒收。

王男和鍾姓女友及5歲的女兒同居在桃園八德。2024年8月間，2人因家裡開銷問題發生爭執，王男一氣之下，竟拿放在浴室裡的香氛瓶，朝鍾女頭部重擊多次，導致女友頭部重創死亡。

發現女友已沒了生息，王男沒有報警，反而拿了黑色塑膠袋將女友包裹後塞進一橘色塑膠桶裡，抬上轎車後座，載著還不知道媽媽已死亡的5歲女兒，開車到桃園龜山山區挖洞掩埋。直到同住友人追問鍾女行蹤，王男才在家人勸說下自首。

一審王男被判刑13年，高等法院認為，檢方上訴主張原審漏未評價被害人頭部、上肢及腹部等傷勢，且王男於行兇後還打掃現場清理血跡、清除散落在地上的玻璃碎片，有滅證之事實。又王男至今未能與死者母親達成和解，其量刑顯然過輕。但高等法院認為，原審量刑已詳細斟酌整體證據調查結果及辯論意旨，並無漏未評價或量刑過輕之情，檢方上訴為無理由。

王男上訴則認為，原審認定犯傷害致死及遺棄屍體罪，且符合自首減刑規定，應先依法減刑後再為量刑。但原審僅敘明得減刑意旨，並未說明如何依法減刑，量刑也偏重，以至所量處之刑度與未曾適用減刑規定無異。

不過高院認為，王男所犯之罪已經原審認定符合自首規定而減刑，且考量王男犯案之動機、目的、手段、所受之刺激、生活狀況、與死者之關係，以及品行、智識程度、犯後態度、社會復歸可能性，再參酌死者家屬之量刑意見等情而為量刑，難認有何違法或不當，因此駁回上訴。

