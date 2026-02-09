拿黎智英案比柯文哲？陳佩琪：要讓世界知道柯如何遭民進黨迫害

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪。 圖：周煊惠／攝（資料照）

[Newtalk新聞]

香港壹傳媒集團創辦人黎智英因觸犯國安法，今（9日）遭香港高等法院重判入獄20年。民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪晚間發文表示，柯文哲涉京華城、政治獻金等案，2024年底遭求刑28.5年，「兩相對照，我要把先生受到民進黨政府如何對待迫害 、說給全世界的人聽」。

陳佩琪於臉書發文指出，今天新聞「78歲的香港《壹傳媒》集團創辦人黎智英，因涉違反《香港國安法》，今遭判處20年有期徒刑。」她提到，柯文哲當台北市長時，企業家求見他，出來後面露微笑，被推定這是『兩相合謀犯意、圖利京華城』」；議員便當會陳情，沒第一時間拒絕，讓幕僚寫在追蹤待辦事項表中；都發局送公展文上來， 市長大筆一揮就簽下去，也因眾望基金會有兩筆捐款，說是貪汙事證，於是檢廉在2024年8月30日兵分數十路來家裡大搜索，2024年底求刑28.5年，「兩相對照，我要把先生受到民進黨政府如何對待迫害 、說給全世界的人聽」。

廣告 廣告

陳佩琪強調，柯文哲說人家跟他見面出來是何表情，也沒辦法去改變人家，但檢察官就認定這是「合謀圖利犯意」，柯也沒辦法。她諷稱，「台灣律法就是如此世界No. 1」，至於議員便當會的陳情，柯說議員陳情項目一向很多，都是叫幕僚列表追蹤回覆，市長可以不甩議員的陳情嗎？那市長幹嘛用的？至於第三點，柯說都發局簽公展文上來，要問問附近居民意見，但身為市長要拒簽？

陳佩琪也引述媒體寫的一段北市前都發局長黃景茂的供辭：「送公展是土地所有權人的權利，監察院曾發函糾正，要求都發局不可以刻意阻擋人民行使權利。」「黃景茂當庭喊冤，他說：『我當了45年公務員，一直奉公守法，如果我覺得（京華城案）有違法，我就不會送了！』」「黃景茂表示，台北市都委會與都發局一樣，是北市府一級單位，都委會是都市計畫的權責機關，不隸屬都發局，與其他地方政府不同，都發局長也不是都委會委員，都委會處理京華城案是合理、合法。」

陳佩琪說，什麼是公展文？ 她印象是高雄國賓的容積率是用千來計算， 理由是說國賓既「危又「老」，「請問它有既『危』又『老』嗎？大家去google一下，我只記得公展文一出去， 附近居民一直抗議就是了，京華城公展也是為要收集附近居民的意見，但先生（指柯文哲）竟因此被抓去關了一年， 還關到差點沒命！」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

民進黨士林北投5現任議員跨派系聯合登記 展團結喊「全壘打」

涉違反《港版國安法》 壹傳媒創辦人黎智英遭重判20年