拿「中國邊境旅遊護照」赴對岸違法！內政部：喪失台灣身分

近期傳出，有民眾赴中國大陸旅遊時，被旅行社以「代辦簽證」、「快速通關」為由，誤導申領一次性「中國邊境旅遊護照」。內政部今（13）日說明，領用中國護照（包含邊境旅遊護照）就是違法，一經查證，將通報戶政事務所廢止戶籍，台灣身分依法喪失。

內政部表示，最近有案例發生，國人赴中國大陸旅遊時，被旅行社以「代辦簽證」、「快速通關」為由，誤導申領一次性「中國邊境旅遊護照」，結果不只行程出問題，還可能失去台灣身分。

內政部提醒，依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》規定，台灣人民不得在中國大陸設籍，也不得領用中國護照，也就是說，只要領用中國護照（包含邊境旅遊護照），就是違法，一經查證，將通報戶政事務所，直接廢止戶籍，台灣地區人民身分依法喪失。

內政部也說，不是「自己說不是就好」，只要經其他機關通報或民眾檢舉，移民署依法查證、通知當事人說明後，就會依程序辦理，身分一旦沒了，想回復也更難。

內政部呼籲，出國旅遊請記住，如果是從中國大陸轉往鄰近國家旅遊，不要貪圖便利、不要聽信旅行社話術、不要申領任何中國護照或邊境旅遊證件。

