拿《平庸的邪惡》比喻檢察官！柯文哲：替納粹燒屍體的也很認真
前台北市長柯文哲涉及京華城案，今（12/16）日下午親自上陣答辯。他點名蒞庭檢察官廖彥鈞，表示他昨日拿《動物農莊》開場，但他要請廖彥鈞去看漢娜．鄂蘭《平庸的邪惡》，稱檢察官覺得自己很認真，但當初替納粹開火車載猶太人、開瓦斯、燒屍體的人也很認真，還引用雨果《悲慘世界》，說追殺男主角19年的警官，也認為自己在執行職務，諷刺檢察官追殺良民。
京華城案連續8天開庭言詞辯論，今日上午由檢方繼續針對京華城圖利及行、收賄部分進行論告，下午則輪到柯文哲和辯護律師辯論。柯文哲一人就講了40分鐘，最後談到父親時，說他被關了一年，「除了我父親死的那一段…我想我的同事、學生給我爸爸很好的照顧…」，他一時情緒上來，喉頭也哽住說不出話，通譯拿了一張衛生紙給他，他說了聲「沒事」，繼續說「就那段我比較走不過去，其他都還好。」
柯文哲今天發言時先強調，自己被羈押1年、交保3個月，還是不清楚京華城案，又批評檢廉去年8月30日搜索他家和辦公室，對他翻箱倒櫃，「台灣歷史上沒有一個政治人物，金流、手機……全都被翻出來。」柯文哲說，他問委任律師陸正義，檢察官為什麼可以這麼做？陸正義笑他說「行政權有優勢。」他坦言，唐朝有本《羅織經》在講羅織罪名的方式，揶揄稱檢察官的手法也可列入。
柯文哲質疑，京華城案起源於2023年3月，監察委員林盛豐、蘇麗瓊自動調查，他很訝異檔案多達2814頁，他看都看不完，覺得奇怪的是，為什麼發起自動調查卻查不到原因？他還說看了調查報告，監委問了很多人都是「選擇性的」。柯文哲抨擊，2024年1月24日監察院糾正京華城案，「注意是1/24」，但調查內容1/8就被民進黨拿去開記者會，批評京華城案涉及圖利。
柯文哲指出，北市府當時就發新聞稿強調「合法」，3/8回函監察院時也強調「依法行政」，一直到去年7月他被羈押前，北市府公文仍然這樣寫。他直言，就公務員的立場而言，北市府程序就是這樣，所有公務員都覺得可以依照《都市計畫法》第24條合法審議。柯文哲也再次痛批，法庭上應該講事實、講證據，而不是用想像編造故事，指控檢察官心裡早有立場。
柯文哲談到，去年4月媒體炒作京華城案，他心態是「研議就研議」，他相信市府同仁的專業，也沒有接觸過都委會委員，反問「到現在有哪個公務員說柯文哲對他們下指示？」他也強調，檢方提示的便利貼，像是「速戰速決」、「公務員以不坐牢為原則」、「快就好」，比較像是叮嚀，他看一看就送給相關局處，畢竟他會尊重專業。
柯文哲也說，京華城案他就參與「3次便當會、3件公文」，表示便當會本身立意良善，他不會知道議員心裡在想什麼。議員突然在會上提意見，他也不可能馬上答應，所以才發明「提報單」制度，讓各局處事先準備好答覆，當場回覆給議員。柯文哲也強調，京華城案「這3次便當會，3次都沒有列管」，認為他8年市長任期列管1萬8千多件，如果他真的想追蹤，列管就好了。
至於「3件公文」，柯文哲則表示檢察官硬要說是他「奉交下」給都發局，但那是市長室秘書處機要組自行蓋章，他根本沒看過。對於蓋公告公展的章，他反問「不就公開理由30天嗎？」不認為有什麼問題。柯文哲也說，最近外界在吵李得全（時任北市府副秘書長）的便利貼，但李得全自己也說，認為合法才繼續送公文，也說都市計畫一定是個案，才會變成通案、變成法律。
柯文哲還說，他最生氣的是檢察官用「市長室秘書」幾個字，質問「是哪個秘書，你怎麼不叫出來問？」、「陳俊源拿到不公開晨會資料，內容是什麼？」他強調擔任市長8年晨會都有會議紀錄，認為檢方明明可以查證，卻硬要抹黑。柯文哲也提到，檢方拿林玄理的事件攻擊他，但同案被告邵琇珮明明也說，「以我對柯文哲市長的瞭解，他不會因為我不蓋章就拔我官。」
