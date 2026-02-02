拿「活人當死難幼童」募款 組織化犯罪向全美擴散

洛杉磯KTLA 5電視台報導，加州棕櫚泉（Palm Springs）警方近日對駕駛人發出警告，提醒留意路邊日益增加的詐騙手法。警方日前逮捕了2名嫌犯，他們涉嫌虛構兒童死亡的悲劇，在路口攔車向善心民眾騙取金錢。

根據棕櫚泉警局（PSPD）提供的資訊，警方於1月28日接獲報案，指稱有多名人士徘徊在拉蒙路（Ramon Road）與聖路易斯雷大道（San Luis Rey Drive）交叉口。這群人不僅闖入車流中擋車，還手持印有年幼孩童照片的告示牌，向路過駕駛人聲稱孩子已經過世，急需善款支應葬禮費用。

廣告 廣告

然而，警方到場調查後發現，這完全是一場騙局。當局證實，告示牌照片中的孩童不僅依然健在，且與這群人並無關聯。

涉案的兩名嫌犯均來自雷德蘭市（Redlands），目前已因涉案被捕入獄。

調查人員指出，此類詐騙案在全美範圍內越發頻繁，通常由組織化犯罪團體操作，他們會從網路或真實慈善機構中竊取照片，並編造感人故事來牟利。

棕櫚泉警局在社群媒體上發文提醒：「詐騙者不斷利用具備情緒渲染力的故事，來利用善良民眾的同情心。」

警方強烈呼籲大眾：

1.拒絕現場捐款：遇到在路中央或分隔島攔車募款的人，尤其是使用煽情故事或照片者，請勿給予現金。

2.安全疑慮：攔車募款行為對行人及駕駛者皆極具危險性。

警方鼓勵民眾若在棕櫚泉市區發現類似可疑活動，應立即撥打非緊急通報專線（760-327-1441），以便警員到場確認情況。

更多世界日報報導

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

被聯邦幹員拉出車外倒空皮包看到美國護照才離去 婦人腦震盪就醫

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗