拿「石虎柳丁」宣傳 遭果農控：一顆都沒買！ 大苑子回應曝

飲料店大苑子近期以台灣「石虎柳丁」為口號，宣傳鮮榨柳丁綠等相關飲料，不料昨（18）日卻有果農指出，大苑子到他們的園區拍攝，但未經授權卻上架影片及行銷活動。對此，大苑子也做出最新回應，強調未宣稱使用「石虎友善農作」標章。

大苑子以「石虎柳丁」推廣飲料惹議

長壽天然農場昨（18）日發文提到，請認明真正的石虎標章，一直以來他們為了確保消費者能得到真正經過驗證、產銷履歷，確實落實友善石虎農作的方式的柳丁，所以在農作過程中耗費的更多的心力及成本，如今卻有商人為了行銷欺騙消費者，到了他們的園區拍攝但未經授權卻上架影片及行銷活動。

該農場今（19）日再度發出聲明，有關於大苑子飲料店使用他們影像及「石虎柳丁」宣傳一事，強調過去幾年，大苑子確實曾向該農場採購約8到10萬斤柳丁，但因採行友善耕作、果實外觀沒有慣行農法那麼「漂亮」，大苑子是用略低於一般柳丁的價格收購。聲明中接著提到，大苑子今年10月主動聯繫他們，稱希望能以「石虎柳丁」上架他們的飲料產品。當下農場也說明，友善石虎農作是多年的努力，石虎標章有規範，不可混用來源，若要推廣，應以限量正確方式呈現，大苑子也接受，並約好到農場拍攝。

該農場接著指出，拍攝當天原本談好的採購量20萬斤提高到25萬斤，然而拍攝後大苑子未再聯繫，11月才得知狀況不符 ，大苑子也未再提供合約或後續進度，他們直到11月16日遇到協助大苑子清洗柳丁的業者，才得知該公司今年已採購大量柳丁，但「還輪不到本農場」，當下立刻致電大苑子採購窗口，對方說法卻與拍攝當天的承諾不同，在未收到合約、採購安排不清楚、承諾大幅變動的情況下，該農場決定不交貨，以免造成更大損失。

聲明中提到，大苑子18日上架的宣傳影片，內容拍攝於長壽天然農場，影片也提到產銷履歷，讓外界誤以為該農場柳丁已供貨。但實際上他們沒有交貨，雙方今年度並未合作，之後大苑子在對外回應中，以「合作七年」等說法混淆視聽，容易讓消費者誤解「今年仍在合作」。

果農：雙方未有合作

大苑子則回應，認定「南投中寮=石虎友善產區」，公司的核心精神是！只要支持南投中寮的柳丁，就是支持石虎友善的土地。且自2017年起，累積採購當地柳丁已超過300萬公斤。今年推廣「石虎柳丁」，原已規劃持續採購，因此才會提前與該果農聯繫，並到果園拍攝介紹產區；至今11/19大苑子仍強烈表達採購意願。

業者強調，他們訴求不在標章，而在理念倡議，大苑子從未宣稱使用「石虎友善農作」標章。支持南投中寮=支持石虎棲地的友善農業，且完整流程皆維持透明，無混淆之意。而拍攝果園的目的，大苑子稱，是透過影像呈現土地如何兼顧農作與生態，期望讓大眾更理解「南投中寮石虎友善」的真實現況與努力。

