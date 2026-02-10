拿《賽德克》護航《世紀血案》？幕後人員打臉網友：部落全程參與

（娛樂中心／綜合報導）電影《世紀血案》因改編自台灣重大歷史懸案「林宅血案」，卻未取得當事人林義雄及其家屬授權，引發社會譁然與抵制聲浪。相關爭議延燒之際，有網友在社群平台Threads發文，試圖為《世紀血案》辯護，質疑導演魏德聖當年拍攝《賽德克·巴萊》時「同樣未經授權」，此說法隨即引發業界反彈。

圖／電影《世紀血案》因未取得授權引爭議，《賽德克·巴萊》也被護航網友捲入討論。（翻攝 賽德克巴萊 臉書）

對此，《賽德克·巴萊》表演指導徐灝翔親自現身回應，直言該說法與事實不符，更語氣激動反駁：「我還沒死！想造謠可能還要等我死！」強調自己正是當年籌備期的工作人員，對拍攝過程再清楚不過。

徐灝翔指出，魏德聖在電影籌備與拍攝期間，多次深入南投清流部落，與當地長老及賽德克族遺族進行長時間溝通，詳細說明拍片動機與內容，並邀請族人實際參與演出。他回憶，當時部落長者談及祖先遭遇與被迫遷村的歷史時，往往情緒潰堤、邊說邊哭，劇組也全程以高度尊重的態度面對這段傷痛歷史。

圖／《賽德克·巴萊》的表演指導徐灝翔出現在討論串回應網友。（翻攝 Threads）

除了前期溝通，《賽德克·巴萊》在正式拍攝前，魏德聖亦親赴莫那魯道墓前祭悼，向先靈表達敬意與請求理解。電影上映前兩天，劇組更特別選在清流部落舉辦提前首映會，由於當地居民多為霧社事件犧牲者的後代，魏德聖也親自到場，逐一向族人致意，重視情感與歷史記憶的連結。

徐灝翔的回應，也讓外界再次將焦點放回「歷史題材創作的倫理界線」。相較《賽德克·巴萊》在創作前即與相關族群長時間溝通、取得理解與參與，《世紀血案》被指在籌備過程中未與林義雄家屬建立對話，兩者處理方式的差異，也成為此次輿論爭議的核心。

