拿1.25兆改善少子化

民進黨政府提出1.25兆元國防特別預算，希望用於對美軍購，然而值得深思的是，用這樣的方式，真的能保住我們的安全嗎？

操作武器的是人，而買武器需要錢，所以如果沒有足夠的人力，買再多先進的武器又能靠誰操作？甚至到後來，沒有足夠的人來生產，又哪來足夠的錢來買武器？

然而遺憾的是，在1979年國內整年新生兒有34萬1790人，到了2015年，國內一年新生兒是21萬3598人，但之後每年持續減少，到了2024年整年新生兒只剩13萬4856人，只剩9年前的3分之1。

在少子化等因素的影響下，志願役人數連年減少，即使民進黨政府為此延長兵役，但未來可徵的兵仍將連年減少，難道要改成男女都強制當兵3年嗎？

所以少子化才是真正最大的國安問題，必須優先解決，但是在高房價、高工時、低薪之下，導致許多年輕人不婚不生，就算結婚了也往往不敢生，因為養不起，那該怎麼辦？

試想，如果政府肯每個月發給每個新生兒3萬元，以現在一年的新生兒13萬4856人計算，一年共將發出485.4816億元，對比軍購1.25兆元的特別預算，可以發25.74年。事實上，2024年全國稅收共計3兆7619 億元，只占1.3％而已，政府絕不是出不起。

民進黨政府口口聲聲愛台灣，那就應該從愛台灣人、愛台灣人的爸媽和台灣的小孩做起，拿1.25兆去孝敬美國政府和美國軍火商，卻吝於花在台灣人身上，坐視台灣人口萎縮，未來一個一個鄉鎮滅鄉，這樣算哪門子的愛台灣呢？（作者為新黨輿情中心主任）