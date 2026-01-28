拿2千元大鈔消費四處碰壁... 男爆氣發文：做給誰用！

台北市 / 綜合報導

新台幣鈔票即將改版，不過到現在，還是有民眾拿2000元大鈔消費，被拒收，引發不少共鳴。

一名男網友發文表示，他拿2000元鈔票，不論到夜市、菜市場，就連瓦斯行都不收，讓他爆氣大罵「2千元大鈔，做出來有什麼用」，此文一出引發網友共鳴，有人表示很多店家都不收，而2000元大鈔是銀行愛用的面額，因為可以大幅減少金庫的佔用空間，雖然店家不收國幣違法，但卻也無法可罰。

