拿3600和解道歉喊「只想插進去」 噁男假冒「太乙救苦天尊」靈媒騙性侵還拍片！法院怒重判

新北市一名柯姓男子謊稱自己是「太乙救苦天尊」靈媒，誆騙憂家宅安危、胞弟生病的女子玟玟（化名），能協助「問神」藉此消災解厄，卻沒想到柯男竟假藉神明之意約玟玟到旅館性侵得逞，全程竟還持手機錄影。對此，新北地院審理半年後，本月13日重判柯男8年，可上訴。

根據判決書指出，柯男去年3月中旬，在臉書社團「我是板橋人」的宗教文章留言區，結識玟玟，並進一步自稱是「太乙救苦天尊」降世的靈媒，能協助「問神」藉此消災解厄，並以神明權威式的口吻要小雯不要亂拜，「一堆靈體會跟在妳身上，就很像妳媽媽那個情形，有東西跟在她身上」「妳身上有鬼...」「妳爸爸已經被別人控制住了，拉不回來了」「前世今生的冤親債主卡在妳弟身上」等恫嚇玟玟，

柯男聲稱收玟玟為徒弟，帶其「參見神明」等話術，藉口雙修能消災解厄，避免血光之災，於去年4月16日凌晨2時許，將玟玟帶到旅店開房，不僅逼玟玟口交外，還不顧小雯反抗，強行性侵得逞，更惡劣的是過程中竟拿著手機全程錄影。

原深信不疑的玟玟，事後驚覺不對，隨即奔警局報案並提告柯男性侵，柯男則擔心犯行曝光要坐牢，隨即向玟玟求饒「我精蟲衝腦，只想要插進去，跟妳道歉」，請求小雯撤告，不過新北檢認定柯男利用玟玟對鬼神信仰及敬畏心態，誆稱自身有神明靈力等手法控制玟玟意志而性侵得逞，今年5月依為被害人錄影而犯強制性交罪嫌起訴。

全案審理時，柯男辯稱兩相情願，未利用宗教脅迫玟玟發生性行為，否認性侵，且攝錄性行為過程、使用情趣用品，都是事先徵求過同意。不過，法官據玟玟證詞，以及相關事證等，認定柯男性侵犯行，利用玟玟胞弟病徵等生活困境而徬徨無助、心力交瘁之際，卻為滿足個人欲望，以宗教、鬼神恫嚇，另考量柯男始終不認罪，還要求玟玟協助串供、滅證、撤告，甚至一度提出毫無誠意的3600元和解金，最後未能和解並獲玟玟諒解，其犯後態度惡劣，重判柯男8年，可上訴。

