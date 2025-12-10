拿4張保護令才敢逃 庇護家園婦女中高齡比率增加

勵馨基金會表示，中高齡受暴婦女較過去的熟悉的受暴婦女而言，還有健康惡化、就業受限與照顧壓力下，社工也必須面對更多不同挑戰。（林良齊攝）

據勵馨基金會統計，近年中高齡婦女入住庇護家園比率快速上升，從2021年的14％上升至2024年的25％，與過去外界熟悉的受暴婦女樣態不太相同，勵馨基金會表示，中高齡受暴婦女較過去的熟悉的受暴婦女而言，還有健康惡化、就業受限與照顧壓力下，社工也必須面對更多不同挑戰。

據衛福部統計，2024年家庭暴力樣態以親密關係暴力最常見，件數已達6萬3122件，相較於過去年齡主要集中於40歲以下民眾為多，近年40歲以上的通報件數已越來越多。

勵馨基金會執行長王玥好說，以勵馨基金會全台灣16個安置家園來看，2024年共安置351名婦女、69名兒少，而中高齡婦女比例從2021年的14％成長至25％，除了議題與過往不同外，更有多數安置兒少面臨創傷反應與身心困擾等，讓安置間拉長、需求強度增加。

勵馨基金會研究發展處長曹宜蓁認為，原因之一可能是原本的支持系統不如預期，也有部分受家暴婦女會因為孩子等原因隱忍，等到孩子長大或自立後再對外求助，而且過去婦女可能會認為讓家裡的事情曝光很丟臉，但隨著社會氛圍改變認知道「家暴就是不對的事」，也是中高齡婦女家庭暴力通報增加的原因。

但曹宜蓁說，中高齡庇護婦女與過去熟悉的樣態並不相同，可能面臨老化有醫療需求，社工也要增加更多相關知能。

勵馨基金會邀請曾入住家園的受暴婦女小玉（化名）及小雪（化名）分享入住經驗，小玉說，原本為了孩子長期隱忍家暴，直到某天孩子說「我要殺了爸爸」後讓她決定要脫離家暴環境，從入住庇護家園到自立感謝勵馨給予她安心居住空間，讓他做好經濟預備；小雪則說，自己是拿到4張保護令後才選擇庇護家園，感謝庇護家園陪伴她解決孩子教育、就醫及法律等挑戰。

★《中時新聞網》關心您，拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

★《中時新聞網》關心您：保護被害人隱私，避免二度傷害。拒絕兒虐，請撥打110、113。

