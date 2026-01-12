拿BTS巡演換Coachella股權！網友嚇壞：HYBE能決定誰來演出？

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國天團「BTS」防彈少年團傳出將在1月14日公布世界巡演，令人引頸期盼。近期又有外媒報導，BTS所屬的經紀公司HYBE娛樂有意以BTS的巡演主辦權，來換取Coachella音樂節50%的股權，消息一出引發譁然。

消息來源來自外媒《HITS daily double》，報導指出防彈少年團將在1月14日宣布自2022年以來的全新世界巡演，將涵蓋北美在內，全世界將舉行大約30場表演。報導進一步透露，HYBE娛樂當時有意將防彈少年團整個巡演的主辦權交給AEG，以換取美國最大音樂節Coachella科切拉50%的股權，不過最後交易告吹，防彈少年團的巡演有望由Live Nation拿下。

Coachella音樂節近年邀請許多韓星參加，包括BLACKPINK、aespa、LE SSERAFIM等等，BLACKPINK在Coachella的精彩表現圈粉無數，更兩度受邀，奠定Kpop女王的地位；LE SSERAFIM則是反應兩極，被質疑大走音、聲調奇怪，不僅僅是韓國、台灣，歐美也並非都正面評價，被酸簡直是「照妖鏡」。

不管如何，Coachella已經成為大咖韓星嚮往且夢寐以求的場地，被視作進軍歐美的象徵，今年BIGBANG也將從Coachella開啟20週年一系列活動，看得出來他們對這個活動的重視。因此，自HYBE有意收購股權消息一出，部分網友直呼好險，若是HYBE娛樂能掌握Coachella，未來是否能夠決定出演名單？比起其他公司的大咖藝人，會不會更優先於自家想推的團體？網友議論紛紛。

