拿Faker人生寫19禁成人小說？韓國作品影射「五冠王」慘遭炎上緊急下架停售！
2025《英雄聯盟》世界賽落幕，今年由 T1 戰隊拿下第 5 個世界冠軍，也是傳奇選手 Faker（李相赫）的第 5 冠，因此目前任何消息在各大社群的討論度都非常高。然而最進一部連載中的網路成人 BL 小說，卻因為一名主角設定和 Faker 的經歷太過相似，導致該作品最終宣停止連載並下架，作者也向 Faker 的粉絲們道歉。
根據外媒 insight 的報導，在韓國電子書平台 Ridi 上，一部當地 19 禁的成人 BL（Boys' Love）網路小說《미친개가 호랑이를 잡는다》引起了爭議。這部由作家 이은규 創作的小說，其主角「Tiger」（타이거）被設定為曾獲得 5 次世界冠軍的傳奇選手，擁有「不敗司令官」等稱號，這和 Faker 的「不死大魔王」稱號和當年的奪冠紀錄重疊。
更讓絲無法接受的是，書中詳細描寫了主角的奪冠時間軸：10 年前二連霸後挑戰三連霸失敗，10 年後再次挑戰並成功，這與 Faker 在 2015-2016 年連霸、2017 年失利，隨後在最近達成三連霸的生涯軌跡如出一轍。同時，小說還寫到主角因為受傷缺席導致隊伍戰績慘烈，被認為是影射 Faker 2023 年手受傷事件，以及隊伍陣容維持 3 年的設定，這些太具體的細節被指控根本是「拿著 Faker 的人生劇本寫成人小說」，引發了 Faker 粉絲強烈不滿，批評是嚴重侵犯了選手的形象權。
面對大量的批評，作者最初解釋這些設定純屬巧合，並表示創作時沒想到現實中的隊伍真的會達成 3 霸，3 連霸的設定時間是在今年 7 到 8 月加入，不知道這獨一無二的紀錄會對應到特定選手，承諾會進行修改。然而，隨著輿論延燒，作者隨後公開了第二次聲明，承認自己思慮不周，最終作者坦言，由於設定過於雷同，讀者已經無法把角色與現實人物切割，為避免對選手造成進一步傷害，決定承擔道德上的責任，宣布永久停止販售該小說，不會在修改後重新上架，風波才暫時平息。
