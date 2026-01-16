持中國一次性護照赴俄旅遊 陸委會：旅行社代辦最重可停牌

陸委會今日嚴正警告，台灣民眾赴俄羅斯旅遊，申辦中國一次性邊境旅遊護照，最後台灣戶籍遭註銷相關案例2017年就出現，迄今有3人被取消台灣戶籍。發言人梁文傑表示，如果旅行社再有代辦中國一次性護照狀況，將對旅行社祭出最嚴厲懲罰。(記者陳鈺馥攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕有台灣民眾赴俄羅斯旅遊，申辦中國一次性邊境旅遊護照，最後台灣戶籍遭註銷。據官方統計，2017年以來9年內，已有3人因此被取消台灣身分。陸委會今日嚴正警告，相關案例2017年就開始出現，迄今有3人被取消台灣戶籍。如果旅行社再有代辦中國一次性護照狀況，將對旅行社祭出最嚴厲的懲罰。

陸委會發言人梁文傑表示，去年6月有出現案例，最早是2017年出現第一例，我方法律明定，不能夠同時擁有中華民國和中華人民共和國的身分，也就是你不能夠拿兩邊的身分證或護照。

廣告 廣告

梁文傑指出，我們希望是處罰旅行社，因為發現類似這樣的事都是旅行社代辦，若再有類似情況，會對旅行社祭出最嚴厲的懲罰。個人的話，就必須忍受身分轉換的不便，要再次提醒民眾，類似事情不要做，就算是一次性護照，如果你辦了被查到，就必須忍受這樣的不便。

梁文傑說，台灣人要辦俄羅斯的旅行簽證，並沒有說辦不了，「其實只是價錢的差別」，所以不要貪小便宜；至於對旅行社最嚴厲懲罰，他強調，根據「發展觀光條例」，如果傷害國家利益等，當然有罰款，「最嚴重可以停牌」，奉勸台灣各旅行社，不要再做這種事。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台美關稅15％中國怒嗆「堅決反對」 陸委會批：無權干涉

基層公務員赴中國風險增！陸委會曝有人遭國安人員闖入房間盤查

稱「我本來就不是台灣人」 陳玉珍再喊：金門不屬於台灣

陳玉珍自認福建人、非台灣人！梁文傑冷回「這3字」

