持修任脆樂團嘉賓、抖出Skippy寶可夢世界大賽前8強 台上公開「愛的金句」

Skippy與持修交換寶可夢卡牌，被持修爆料他曾打入寶可夢世界大賽前8強。好多音樂提供

Crispy脆樂團上週末（11/22）在國際巨星、韓國夯團、天王天后等各種演唱會的夾殺下，首度站上台北國際會議中心（TICC），舉辦《相遇就是說了100次我愛你》15週年演唱會，吸引了超過3,000名樂迷到場朝聖。脆樂團幽默形容這項新的里程碑：「從最一開始地下一樓的地下道，走到現在有六層樓高的TICC！」

持修驚喜助陣 學長學弟台上交換寶可夢卡

演唱會邀來金曲新人持修擔任驚喜嘉賓，促成金曲獎最佳演唱組合攜手金曲新人「雙金連線」。Crispy脆樂團與持修共同合唱了〈編織星空的人〉和〈有一說一〉。有趣的是，Skippy與持修這對高中學長學弟在台上話家常時，竟然索性直接交換了彼此心愛的寶可夢卡。

廣告 廣告

持修稱讚學長：「我一直很佩服會打牌的人，因為我只買，不太會玩。」這才讓樂迷驚訝地發現，原來Skippy當年竟然是寶可夢世界大賽的前8強，而他所有的卡牌都是比賽贏來的，為演唱會增添了意外的趣味性。

復刻舊畫面 主唱Skippy哽咽落淚告白夢想

演唱會以〈年少的我們永遠輕狂〉〈有多少光就有多少黑〉揭開序幕，將樂迷帶入Crispy脆樂團的音樂宇宙。當他們唱到歌曲〈流浪〉時，現場播放了14年前兩人參加比賽的畫面，復刻當時的場景相當感人。Skippy看到這段往事影像後，忍不住對當年的自己喊話：「我們有好好對待你的夢想喔！」此話一出便哽咽流下眼淚，一旁的丁丁看到這幕也深受感動跟著落淚。

Crispy脆樂團與恐龍的皮合體大秀舞技。好多音樂提供

此外，寵粉的Crispy脆樂團也開放了點歌環節，為樂迷獻唱了〈煙火〉〈你快樂嗎〉〈學校〉〈裝幀〉，以及改編方大同的經典歌曲〈愛愛愛〉。

丁丁設計愛的告白 願Skippy愛自己像我愛你

丁丁在演唱會中悄悄設計了一段對彼此的愛的告白。她傾訴自己在相愛的過程中體悟到：「我們不是去逃離自己去愛人，而是在愛的過程中接回自己，最後會發現，愛自己和愛別人都是同一件事情。」

她坦言籌備演唱會壓力曾讓她哭倒在沙發上，並發現自己對自己常用負面語言。在那次平復心情後，她走到浴室對自己喊話稱讚，並改寫了對自己說話的語言，最終不忘對Skippy感性告白：「願你愛自己，像我愛你一樣。」演唱會中，Crispy脆樂團更首次挑戰唱跳，在〈Deja Vu〉尾聲驚喜與恐龍的皮合體展現舞技，讓全場氣氛超嗨。

脆樂團也對現場歌迷告白：「這個晚上在我們生命裡留下深刻的印記，救贖一直都是雙向的，也許謝謝所有的歌迷，成為我們的救贖。」演唱會最後在〈黑暗的盡頭〉中劃下句點，而團員兩人決定本週進行海外旅行好好慶功。



回到原文

更多鏡報報導

黃明志藉拍MV「選妃」！ 半夜敲60萬辣模「要來我家吃宵夜嗎」對話流出

《想見你》施柏宇戲拍一半突消失 請病假遭抓包牽女友約會！劇組氣炸放話永不錄用

《魔法壞女巫：第二部》首週全球吸金70億 連同亞莉安娜創下票房新高點