持修勇敢後台邀約SIRUP、Ichika Nito 成就台日夢幻合作

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

「創作才子」持修推出新歌〈Blue〉。（圖／提供）

「創作才子」持修攜手「日本都會R&B靈魂指標」SIRUP，再加上有「吉他鬼才」之稱的Ichika Nito共同參與製作新歌〈Blue〉。這首結合台日音樂能量的作品，不僅集結三位風格鮮明的音樂人，更是一段從欣賞彼此到實現合作的追夢故事。

〈Blue〉的合作契機最早源於持修與SIRUP在網路上的交流。兩人原本只是互相欣賞的「網友」，直到SIRUP來台期間相約聚餐，才真正聊起合作可能。雖然計畫曾因雙方忙碌而暫時擱置，但持修與長期合作的製作人Jimmy Kuan再次討論時，靈感重新被點燃。自專輯《受》中的〈透明的〉合作後，兩人培養出深厚默契，持修更突發奇想，希望將Jimmy獨具特色的製作風格與SIRUP的音樂色彩融合，為歌曲奠定獨特基調。

廣告 廣告

另一塊重要拼圖則來自一次勇敢的邀約。2025年11月，Ichika Nito來台演出並邀請持修擔任嘉賓，持修把握機會於後台親自提出合作想法，沒想到獲得對方爽快答應，也讓〈Blue〉正式集結三方力量，完成這場橫跨台日的夢幻聯動。

持修攜手「日本都會R&B靈魂指標」SIRUP，再加上有「吉他鬼才」之稱的Ichika Nito共同參與製作新歌〈Blue〉。（圖／提供）

持修與製作人在〈Blue〉創作初期便自然捕捉到一種彷彿從高空墜落的聽覺氛圍，並邀請音樂人Everydaze共同參與詞作，將內心深處極端而複雜的情緒轉化為具體文字，描繪受傷靈魂的掙扎與沉溺。而持修以極具穿透力的空靈嗓音演繹英文段落，一句「cut my heart to a thousand pieces」唱出心碎至極的痛楚；SIRUP接手的日文段落則透過標誌性的R&B律動與慵懶唱腔，將明知前方是深淵卻依舊甘願墜落的矛盾情感詮釋得層次分明。

編曲方面，Ichika Nito招牌般清亮細膩的吉他聲響貫穿全曲，如雨滴般灑落在Neo-Soul氛圍之中，成為串聯兩位歌手聲線的重要橋梁。歌曲尾聲，持修與SIRUP反覆吟唱「I'm falling, falling, falling...」，隨著音樂逐漸被抽離、沉入深海，營造出近乎窒息的沉浸感，讓聽者彷彿在藍色憂鬱之中持續下潛。

此外，正在展開亞洲巡演的SIRUP，將於6月27日在Legacy Taipei舉辦台北專場演出，並特別邀請持修擔任演出嘉賓，也讓樂迷更加期待這組夢幻搭檔在現場擦出的音樂火花。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

父猝逝留4200萬遺產全給兒！遺囑曝光揭妻30年秘密 復仇布局震撼全家

見兒媳把剩菜擺面前！婆婆下意識「1舉動」太反常 全網羨慕：滿滿的愛

13年青春換12萬！呂文婉遭逼二選一離職 揭職場辛酸內幕