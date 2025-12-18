持修合作前才知道范曉萱是誰 相差18歲將於台東跨年夜合唱經典〈氧氣〉

持修與范曉萱將首度合作，不同世代的創作靈魂，將在台東跨年夜碰撞。（台東縣政府提供）

今年張惠妹領軍台東跨年。有A-Lin、玖壹壹、李英宏、葛仲珊等陣容，於跨年夜齊聚台東，帶領民眾迎接2026年的第一道曙光，也促成張惠妹愛徒持修與范曉萱的神奇跨年組合。

持修與范曉萱近日合體練團。一位是華語樂壇遊走於邊緣與核心之間的指標人物，另一位則是新世代怪物級創作歌手。持修坦言這是兩人第一次合作，甚至在接獲邀請後才上網查閱范曉萱的背景，大讚「她好酷、好有趣」。

兩人相差18歲，持修說道，他聽范曉萱的專輯《絕世名伶》時，有「溫柔又透露著瘋狂」的特質，正是他夢想中愛情的樣子。雖為「超級I人」，但持修分享，排練當天范曉萱彷彿擁有一種魔力，主動聊天卻讓他感到自在。

兩人合作曲為范曉萱的經典作〈氧氣〉中，由范曉萱親自操刀鋼琴伴奏，在演唱空間上留白，讓持修得以透過即興吟唱展現個人色彩。這首作品在不同世代的詮釋下展現出全新層次。

范曉萱此次相隔16年回歸，率領100%樂團推出全新專輯《過客》，專輯收錄8首新作、回到獨立音樂人初心，致敬璀璨的90年代，並傳遞「每個人都是獨一無二靈魂」的理念。

