持修、SIRUP、Ichika Nito合作打造單曲「Blue」

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記者周毓洵／臺北報導

當持修、日本都會R&B代表人物SIRUP，以及有「吉他鬼才」之稱的Ichika Nito三位音樂人同時出現在一首作品中，會碰撞出什麼樣的火花？答案就在全新單曲「Blue」。這首集結臺日頂尖音樂能量的作品正式數位上架，不僅是一次跨國音樂合作，更是持修一步步將夢想化為現實的重要成果。

「Blue」的誕生，源自持修一次主動追夢的勇敢行動。最初，持修與SIRUP透過網路彼此欣賞，兩人原本只是「網友」，直到SIRUP來到臺北，雙方私下聚餐交流，才開始萌生合作念頭。雖然計畫曾因忙碌行程暫時擱置，但當持修再次找上長期合作的製作人關惠中（Jimmy KUAN）討論時，靈感火花再次被點燃。持修表示，自從上一張《受》專輯歌曲「透明的」合作後，便與Jimmy建立深厚默契。他一直很欣賞Jimmy獨特的音樂風格，因此突發奇想，希望將Jimmy的製作特色與SIRUP的音樂色彩融合，進而奠定「Blue」的創作方向。

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而讓這塊夢幻拼圖更加完整的關鍵人物，則是Ichika Nito；2025年11月，Ichika Nito來臺演出並邀請持修擔任嘉賓，持修把握機會主動提出合作邀約，沒想到獲得對方爽快答應，也讓這首跨越國界的合作作品正式成形。

歌曲核心概念圍繞在「失重」之上，持修與Jimmy在創作初期，便自然捕捉到一種彷彿從空中墜落的聽覺氛圍，之後更邀請音樂人Everydaze共同完成歌詞創作，將內心深層情緒具體描繪出來。

在演唱部分，持修與SIRUP分別以英文與日文段落交錯呈現。持修以充滿張力與空靈感的嗓音唱出破碎情緒，而SIRUP則透過標誌性的R&B唱腔，為歌曲增添冷冽卻深刻的情感層次。搭配Ichika Nito清脆透明的吉他聲響，共同構築出Neo-Soul風格的迷人氛圍。

除了聽覺設計，「Blue」的視覺概念同樣來自持修親自操刀；封面以幾何方塊拼湊心臟造型，呼應歌曲中受傷且破碎的情緒，紅色與紫色線條則象徵人體動靜脈循環，進一步呈現生命力與情感耗損之間的拉扯。

值得一提的是，正在展開亞洲巡演的SIRUP，將於6月27日在Legacy Taipei舉辦台北場演出，並邀請持修擔任嘉賓，讓這組夢幻音樂組合從錄音室延伸至舞台，令樂迷更加期待。

持修（如圖）攜手SIRUP與Ichika Nito推出全新單曲「Blue」，展現臺日跨國音樂合作能量。（環球音樂提供）

SIRUP（如圖）將於6月27日在Legacy Taipei開唱，並邀請持修擔任演出嘉賓。（環球音樂提供）

Ichika Nito以清脆細膩的吉他聲響，為「Blue」打造獨特Neo-Soul氛圍。（環球音樂提供）