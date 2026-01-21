持偽造教師證應徵代理教師 假釋中詐欺犯遭判刑6月

偏鄉學校應徵教師不易，台中市立石岡國中去（2025）年7月開出一名特教代理教師職缺，結果一名李姓女子持偽造中等教師證書應徵，校方察覺有異、向教育部查證，才揭穿女子惡行。

台中市石岡國中李主任表示，「她有告訴我們說，她準備的證件是可以應考，我們可以考這個科目查證的時候，發現她的證件跟她所講的不符合，那我們就去告知她，然後後來她就自願放棄。」

教育部報案由台中地檢署起訴，李女在法院審理時坦承犯行，2017年在網路以5000元代價購買偽造中等教師證書，法院考量李女有詐欺、偽造文書前科，且在假釋期間再犯，依共同犯偽造公印文罪判刑6月，全案仍可上訴。

台中地方法院行政庭長黃玉琪說明，「判決李姓被告共同犯偽造公印文罪，處有期徒刑6月，如易科罰金以新台幣2000元折算一日，偽造之教育部公印文、吳清基印文各一枚均沒收。」

校方表示，甄選教師第一招須符合應聘科別合格教師證書、第二招須有相關教育學程學分證明，如前兩招未聘足，第三招起開放大學以上學歷者應徵；本次甄選為第三招，應試者無須提供教師證明，李女應是想要取信校方而露出破綻。

市府則說，學校另外可至不適任教師資料庫查詢，有違反性平、毒品、貪污、體罰霸凌，或有期徒刑1年以上判決確定未緩刑者，不得擔任教師。

台中市教育局主秘陳雅新指出，「依照規定，學校應聘教師前，須至相關系統查詢，該系統已介接教育部、警政署等相關資料庫，如有涉及《教育人員任用條例》所定不得聘任之情事，學校即可掌握，避免不適任人員進入校園。」

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙認為，「現在這個東西的審核都是用紙本的，那未來有沒有機會可以用一個數位化的東西，我覺得才能更有效杜絕這樣子的行徑。」

全國代理暨代課教師產業工會則認為，教師證攸關年資提敘，可預期偽造事件發生，建議中央建立數位化審核教師資格的機制，取代現行紙本證書，才能有效杜絕類似行徑。