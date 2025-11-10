持傘打傷優先席女童！北捷被踹飛老婦今日遭北檢起訴

北捷遭踹飛老婦人，去年也因優先席問題攻擊女童，今日被台北地檢署起訴。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 今年9月北捷爆發優先席爭議，73歲曾姓老婦不滿台大高材生Fumi阿姨佔優先席，以手提袋拍打反遭踹飛，隨後被警方查出竊盜通緝遭逮，不料曾姓老婦又爆出去年也因優先席攻擊未成年女童，今日台北地檢署依成年人故意對兒童犯傷害罪嫌起訴。

73歲曾姓老婦去年2月搭乘北捷中和新蘆線至民權西路站，因不滿女童坐在優先席，不顧其家長就在一旁，竟以雨傘敲打女童右腿，導致右側小腿挫傷，女童家屬憤而報警提告。案經台北地檢署偵辦，今日依涉犯《兒少福利與權益保障法》、成年人故意對兒童犯傷害等罪嫌起訴曾女，並建請法院加重其刑。

廣告 廣告

曾姓婦人今年9月搭乘北捷，不滿年輕人未起身讓座「優先席」，以手中提袋拍擊年輕人腿部，不料遭到對方起身踹飛，影片曝光後在網路上引起熱議，而該名年輕人被起底是台大高材生「Fumi阿姨」，還因此事爆紅。

事隔3天曾姓婦人又在超商與店員爆發口角，經員警盤查身分發現有多起竊盜前科並且是通緝犯身分，當場逮捕並移送士林地檢署執行科歸案，先前被判刑拘役55天，因已服刑40天，曾婦當天繳清1萬5000元換回自由身。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台南民宅驚現迫擊砲彈！警急報軍方防爆小組處理

花蓮通緝犯持刀襲警 搶車逃逸！藏2天終落網 移送花蓮地檢署