持兒少性影像 黃子佼全和解免坐牢

黃子佼涉購買持有兒少性影像案，二審判刑一年半、緩刑4年。其中一名被害人的律師楊佳陵（中）庭後受訪說，僅為被害人爭取現階段最佳權益，不會上訴。（中央社）

記者孫曜樟∕台北報導

藝人黃子佼涉購買持有三十七名兒少性影像一案，台灣高等法院於二十五日進行二審宣判。合議庭認定黃子佼觸犯個人資料保護法及兒少性剝削防制條例，應從重依個資法論罪，判處有期徒刑一年六月。但審酌黃子佼無前科，且已與全數三十七名被害人達成和解並賠償完畢，被害人均同意給予緩刑，故宣告緩刑四年，期間須提供義務勞務一百八十小時，並接受法治教育三場。全案仍可上訴。

高等法院發言人王屏夏說明判決理由，黃子佼自民國一０三年二月起註冊為「創意私房」論壇會員，長期購買、蒐集並下載未成年人裸露或性交影像。儘管黃子佼辯稱不知情且未違反個資法，但合議庭認為，相關影像檔案包含被害人真實姓名、就讀學校、生活照及社群帳號等資訊，足以直接或間接識別身分，屬於「性生活」之特種個人資料。且黃子佼在民國一一二年二月相關法條修正後仍持續持有，構成非法蒐集及處理個資罪。

廣告 廣告

針對罪名適用，高院指出，黃子佼是以單一行為同時觸犯「無正當理由持有兒少性影像罪」及「非公務機關非法蒐集處理個資罪」。法院依成年人故意對少年犯罪之規定，從重以個資法第四十一條論處，並依兒少權法加重其刑。

關於被害人數認定，檢方原在一審認定三十五人外，追加起訴併辦十二名被害人，主張共四十七人受害。經高院審理，確認新增部分僅二人身分明確，加計原判決認定者，總計確認被害人為三十七名。其餘檢方併辦之性影像因無法辨識身分或被害人未到案，無從確認拍攝時年齡及意願，所以退回檢察官另行依法處理。一審因漏未審酌個資法罪名及被害人數認定有誤，高院因此撤銷原判決。

合議庭考量其有彌補損害之真意與具體作為，且獲被害人寬宥，因此給予緩刑機會，以啟自新。台灣高檢署則表示，將待收到判決書後，再研議是否提起上訴。