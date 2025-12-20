持兩把刀闖加油站商店 三峽男遭警壓制送辦

社會中心／綜合報導

台北市才剛發生持刀砍人事件，隔天新北市又傳出有男子持刀鬧事，一名呂姓男子拿著兩把刀，闖進三峽一間加油站的超商，不斷胡言亂語，更將不明溶劑淋在桌上，嚇得目擊民眾趕快報警，警方到場後立刻壓制奪刀，爭搶過程中，嫌犯手臂遭劃傷送醫，幸好傷勢並不嚴重。

員警說：「不要這樣子，不要這樣子。」

多位員警上前壓制，因為這名男子，竟然拿著兩把刀，闖進加油站的便利商店，不斷鬧事。

員警說：「刀給我放下，刀給我放下。」

員警大聲喝斥，但男子不斷掙扎，刀不願放下，現場一度混亂。

呂姓男子持兩把刀闖入加油站的便利商店，最後遭警方壓制逮捕。（圖／民視新聞）









週六下午，這名呂姓男子，穿著白色絨毛睡衣，帶著兩把菜刀搖搖晃晃，走在新北市三峽區介壽路一段，進入加油站後，更是不斷胡言亂語，還將不明溶劑淋在桌上。

刀柄掉落在地，風扇也被撞倒，地上還有一些血跡，幸好員警最後成功奪刀，化解危機，但過程中，呂姓男子劃傷自己的手臂，送醫治療，所幸傷勢並不嚴重。





呂姓男子除持刀鬧事外，還將不明溶劑淋灑在桌上。（圖／民視新聞）









新北市三峽派出所副所長劉宏旺說：「本分局立即派遣，十名警力到場處置，發現犯嫌持刀恐嚇，隨即將其壓制逮捕，依刑法恐嚇等罪嫌，移送偵辦，並移請地檢署聲請羈押。」

台北市才剛發生持刀砍人事件，這回新北市又有男子持刀鬧事，警方不敢大意，詢後將依公共危險、恐嚇罪嫌送辦。

