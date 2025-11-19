持刀刺傷名醫江漢聲 凶徒殺人未遂等罪起訴求刑7年 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

新北市一名30歲曾姓男11日佯稱到輔大醫院看診，進入診間後掏出美工刀，攻擊泌尿科名醫江漢聲，造成江的右手腕刺傷及左腹部輕微擦傷，新北地檢署今（19）日偵查終結，曾男被依殺人未遂、違反醫療法等罪嫌起訴，檢察官並建請法院從重量處被告有期徒刑7年，以資懲儆。

這起襲擊醫師案發在11日下午2時30分許，曾男前往輔大醫院掛號，等待叫號進入泌尿科診間後，掏出預藏的美工刀朝醫師江漢聲行刺，並在過程中高喊「我不是來看診的，我是來殺你的」造成江的右手腕刺傷及左腹部輕微擦傷，曾嫌則當場遭保全壓制。

廣告 廣告

檢方起訴指出，曾男因不滿江漢聲另案為法院判決無罪確定，先於今年10月底某日，在臉書預先寫下「本人必須預先聲明，基於下述之理由，無對江漢聲殺人之主觀犯意 」等內容，並以不詳APP軟體設定在11月11日17時發布該些內容，以為其日後遭捕時開脫。

曾男再於11月11日14時26分許，佯以掛號病患身分，進入輔大醫院診間，趁江漢聲為其診察完畢正在洗手而背對曾男之際，持預藏之美工刀，朝江漢聲下半身揮砍；見江漢聲轉身徒手抵抗，曾男仍不停止，持續持刀往江漢聲身體不確定部位揮砍。

江漢聲於抵抗過程趁隙逃離診間時，曾男又將手中美工刀朝江漢聲擲去，而以此方式妨害江漢聲執行醫療業務。幸江漢聲於過程中閃避得宜與即時逃離，及未遭美工刀擲中，雖受有右腕6公分撕裂傷、左前臂淺裂傷、左手左腹壁擦挫傷等傷害，但未致生死亡之結果。

檢方認定曾男所為涉犯刑法之殺人未遂、醫療法之對於醫事人員以強暴妨害其執行醫療業務等罪嫌，依法提起公訴。檢察官並認為，曾男因不滿告訴人另案受無罪判決確定，不思依法定程序為相關救濟，反以持刀攻擊告訴人方式實現其所認知之「正義」，絲毫不尊重法院確定判決之尊崇性，破壞法秩序甚鉅。

又被告利用告訴人於診間問診，視病如親，對病患全無防備之際，持刀自告訴人背後襲擊、揮砍，手段惡劣，除造成告訴人心理驚恐、受創外，亦將造成日後醫師問診時，尚須提防病患是否會突然莫名攻擊，嚴重破壞醫病間之信賴關係。故被告行為對社會法秩序及醫病關係之危害至為重大，所為應予嚴厲非難等情，請從重量處被告有期徒刑7年，以資懲儆。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

刺死為前女友出氣友人 男子二審仍判14年

槍擊犯移送看守所前死亡 解剖竟無大腸癌病症

【文章轉載請註明出處】