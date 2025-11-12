持刀刺傷名醫江漢聲 凶徒裁定羈押 67

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

新北市一名30歲曾姓男11日佯稱到輔大醫院看診，進入診間後掏出美工刀，攻擊泌尿科名醫江漢聲，造成江的右手腕刺傷及左腹部輕微擦傷，所幸醫院保全出面壓制，新北市警林口分局員警到場逮捕帶回偵訊，並依違反醫療法及傷害罪嫌移送新北地檢署，檢察官偵訊後，向法院聲請羈押禁見，新北地院今（12）日開庭審理後，裁定羈押，但不禁見。可抗告。

這起襲擊醫師案發在11日下午2時30分許，曾男前往輔大醫院掛號，等待叫號進入泌尿科診間後，掏出預藏的美工刀朝醫師江漢聲行刺，並在過程中高喊「我不是來看診的，我是來殺你的」造成江的右手腕刺傷及左腹部輕微擦傷，曾嫌則當場遭保全壓制。

警方獲報趕抵現場，將曾男逮捕，查扣作案美工刀1把，而他從診間押至警車途中，更情緒激動大聲喊著「沒有正義，沒有和平」失控舉止讓在場醫護與病患感到錯愕。

警方調查，曾男在臉書預發貼文寫道「各位看到這篇貼文時，本人可能正在新莊為了抗議與以下的行動而製作警詢筆錄。」提到中國有荊軻，台灣有廖添丁與白米炸彈客，接著透露行兇理由，提到江漢聲「挪用公款」案遭法院判無罪一事，稱痛苦應由弊案的「罪魁禍首」承擔，並表示「仿效廖添丁『替天行道』也只是義務罷了」。顯示曾男是預謀犯案，警詢後全案依殺人未遂、恐嚇及違反醫療法等罪嫌移送偵辦。

檢察官訊問後，認曾男涉犯刑法第271條第2項殺人未遂、同法第277條第1項傷害、同法第305條恐嚇及違反醫療法第106條第3項等罪嫌，犯嫌重大，且有勾串證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見。新北地院開庭審理後，今天下午裁定羈押，但不禁見。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

