持刀割頸前女友拒捕墜樓亡…母悲慟曝案發前最後通話：毫無異狀
社會中心／新北報導
新北市三重區2日深夜發生一起由感情糾紛引起的墜樓案件。一名蘇姓男子（35歲）當天拿水果刀砍傷前女友及其姊後，還挾持前女友到頂樓，最後畏罪從高樓墜落地面身亡。據了解，蘇男平時性格開朗熱心，卻因分手緣故和經營店面面臨漲租，情緒低落；蘇男母親得知後常打電話關心，案發當天也有致電，沒想到，之後竟發生憾事，而蘇男和母親最後通話內容也曝光。
據了解，蘇男曾為職業軍人，最後以空軍少尉輔導長退伍，退伍後去年創業，在北市錦州街租了一個店面開了飲料店，半年多前與某知名百貨當樓管、下班其飲料店前兼差擺攤賣雞蛋糕的陳女交往。
不過，據陳女跟友人透露，蘇男疑因時常情緒不穩，以言語暴力相待，兩人一個月前分手，但蘇男可能後悔分手，常常跟店前擺攤陳女談復合，甚至蘇男還找了媽媽陪同，前往陳女工作的百貨公司談復合，導致陳女只好暫時休息另尋擺攤地點，並斷絕全部聯繫方式。
蘇男母親悲慟透露，對於女方斷然分手並避不聯繫，兒子始終無法接受，加上飲料店又要漲租、無法在繼續經營，因此決定收店、不做了，兒子的情緒也因此非常低落，讓自己非常擔心，所以每天都會打電話詢問近況。當天晚間7時許，蘇男母親照舊致電給兒子關心，並問對方人在哪？當時蘇男在松江市場附近，從語氣中並沒有什麼異樣，誰料之後竟會發生這種事。
回顧案情，蘇男當天晚上8時許獨自騎乘機車到陳女租屋處，趁住戶開門之際趁機進入社區，旋即走到地下停車場埋伏，見到陳女與其姊開車返回住處並下車後，蘇男馬上拿出預藏的水果刀，朝著2人劈頭就砍，陳女姐姊趨前攔阻時，頸部被劃出1道10公分傷口，背部也被刺傷，然後逃到急奔附近派出所求救。
因陳女姐姊逃離現場，蘇男立即以水果刀挾持前女友並喝令交出電梯磁扣，前女友不從，蘇男怒搶過她的包包倒出物品找到電梯磁扣，拿刀挾持陳女搭電梯直上社區15樓頂，過程中蘇男對陳女嗆：「既然你堅持要分手，那我們就同歸於盡。」
警方獲報後出動警網到場，現場警員拿著盾牌將蘇男團團圍住，對他喊話：「沒必要，你講一下你有什麼要求，我們去了解，我們一定做。」不過蘇男仍從後方勒住陳女退往水塔角落，期間疑似拿刀劃傷陳女，警方趕緊說：「不要弄了，我們會後退。」
不料，正當警方退到樓梯口說：「我們都出去了」，蘇男卻突然把陳女推向警方，隨即從15樓頂墜落至1樓地面。蘇男墜樓後立即被送往三重醫院急救，但最終因傷重不治身亡，被挾持的陳女也因頸部遭水果刀劃傷，救護車送往馬偕醫救治，所幸並無大礙。
即便蘇男已墜樓送醫搶救無效身亡，但三重警分局仍將準備相關資料，後續依《刑法》殺人未遂罪移送新北地檢署偵處，同時將通知家屬前來製作筆錄，以釐清詳細案情。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
拒絕家庭暴力，請撥打110、113
拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113
三立新聞網提醒您：
勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925（依舊愛我）
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
更多三立新聞網報導
揮刀殺前女友拒捕墜樓亡…2因重創從「陽光軍人、鏟子超人」變恐怖情人
遭縱火女兒亡、媽命危…嫌曾偷死者內衣褲「７月已搬離鐵租屋處」
前司機痛毆學生「醉漢持螺絲起子幫報仇」…桃客「平熱議」再發4點聲明
被囚禁「鬼剃頭」凌虐…強灌20包毒咖啡兌500cc水逼喝
其他人也在看
女蛇行騎YouBike「盯警察」被攔查！ 口袋藏「喪屍煙」露餡
新北市三重區驚傳YouBike毒駕首例！一名林姓女子凌晨騎乘YouBike時，因「蛇行」引起警方注意，盤查後發現她身上藏有含「依托咪酯」成分的「喪屍煙」毒品。目擊民眾表示，看到有人在騎YouBike時吸毒還蛇行，感到相當可怕。警方將女子帶回派出所後，還代為歸還YouBike，全程被民眾拍下。TVBS新聞網 ・ 17 小時前
北市豪宅雙屍案9億CEO死前大量買毒 檢警拘提藥頭等3人到案
台北市信義區豪宅上月25日發生雙屍命案，「粉盒大王」富二代陳男與曾姓女子陳屍於客廳沙發旁，茶几上散落白色粉末、藥錠及電子煙彈。檢警透過死者手機通聯紀錄，追查到疑似提供毒品的2名藥頭及送貨者，昨天（2日）發動搜索將3人移送台北地檢署偵辦，複訊後各以5萬至30萬交保，3人均限制出境、出海。鏡新聞 ・ 11 小時前
28歲男騎重機過彎自摔 左腿骨折.頭部出血送醫不治
桃園發生一起死亡車禍！昨天晚間，一名28歲林姓男子，騎著重機，行經桃園八股路一帶時，疑似車速過快，過彎時，整輛車車輛失控倒地，騎士雙腿被重機壓住，左腿開放性骨折，頭部出血，緊急送醫搶救，仍宣告不治，詳細肇事原因，還有待釐清。民視 ・ 36 分鐘前
揮刀殺前女友拒捕墜樓亡…2因重創從「陽光軍人、鏟子超人」變恐怖情人
新北市三重區2日深夜發生一起由感情糾紛引起的墜樓案件。一名蘇姓男子（35歲）當天拿水果刀砍傷前女友及其姊後，還挾持前女友到頂樓，最後畏罪從高樓墜落地面身亡。據了解，蘇男曾為職業軍人、開過飲料店，平時性格開朗熱心，日前還當鏟子超人到花蓮協助救災重建，卻疑似因為2事遭到重擊情緒，進而引發憾事發生。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
遭副排長強逼性服務 迫砲兵忍7年全說了
遭副排長強逼性服務 迫砲兵忍7年全說了EBC東森新聞 ・ 19 小時前
阿富汗地震增至20死！強震當下畫面曝光
[NOWnews今日新聞]阿富汗北部城市馬薩里沙利夫（Mazar-eSharif）附近今天凌晨發生規模6.3地震，目前已造成超過20人喪命、約320人受傷。當地著名的藍色清真寺也有部分損毀。根據半島電...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
訂婚戒指不見！狗被懷疑是兇手「秒露無辜臉」 照X光獸醫笑翻
美國佛羅里達州一名飼主日前發現，她的訂婚戒指離奇消失，四處尋找無果後，懷疑被愛犬吞下肚，隨即帶狗就醫檢查，X光一照，果真看到戒指，連獸醫都驚呆。所幸經過一周，戒指順利隨狗狗排泄物排出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
人力、防災應變 長照機構大挑戰
「台灣住宿式長照機構在緊急應變、火災預防或消防安全設施均有長足進步，但人力不足及人員異動頻繁是最大挑戰。」長榮大學醫務管...聯合新聞網 ・ 54 分鐘前
是否協防台灣？ 川普：習近平知道犯台後果
美國總統川普十月卅一日接受哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）節目「六十分鐘」專訪，他在這段二日播出的訪談中，談到包括上周南韓釜山...聯合新聞網 ・ 44 分鐘前
南韓幼兒園爆虐童！孩遭揪衣狠踹、關廁所 抖曝：老師把弟弟放進馬桶
南韓《노컷뉴스》（Nocut News）報導，大田警察廳3日說明，案件內容包括要求懲處涉案人員的告訴與檢舉，以及家長提出「請查明事實」的正式陳情。除了最早向媒體揭發的受害家長外，又有2名家長追加提告，指控幼兒園園長與教師涉嫌虐待、縱容虐待與暴力行為。家長A表示，他在園...CTWANT ・ 9 小時前
中央疫調：非洲豬瘟僅在台中案場 廚餘疑禍首
中央非洲豬瘟災害應變中心昨公布最新疫情調查結果，確認僅發生於台中市一處養豬場，目前全國未見其他擴散跡象，推論病毒最可能來...聯合新聞網 ・ 42 分鐘前
不等最高法院終判 財長貝森特：川普關稅將長期存在
美國最高法院預定5日審理川普政府關稅違法一案，從美國商會到前國安官員多方提出約40份法律意見提交法院，敦促最高法院裁定川...聯合新聞網 ・ 44 分鐘前
拒讓軍方挖墳挖廁所？季連成：地方該做的事不該都丟給中央｜Yahoo《齊有此理》
針對花蓮馬太鞍堰塞湖潰壩釀災後的責任爭議，行政院政務委員、中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成今日(11/3)接受Yahoo《齊有此理》專訪時表示，中央從未卸責，治水、橋樑、堰塞湖整治等工程中央全力執行，但地方政府應負起應有責任。他透露，曾被要求軍方協助挖墳、挖廁所，他明確拒絕，直言「地方該做的事，不該都丟給中央。」齊有此理 ・ 13 小時前
女子求警送醫 卻被送到「精神病院」關8天7夜還被綁起來毆打
屏東一間民宿的柯姓女管家日前因為身體不舒服，走路到就近的墾丁派出所求助警察將她送醫，女子告知警方說自己有神經痛的病史，後來就昏倒了。救護車將她送到精神專科迦樂醫院，她被餵食鎮定藥物，還被院方人員綁住手腳並且毆打，被關了整整8天7夜。最後是民宿的老闆張先生報案柯女失蹤才找到她的下落，現在柯女驗傷，表示要對這天7夜受到的折磨提出告訴。鏡報 ・ 20 小時前
黃明志驚傳驗尿4種毒品陽性！經紀公司緊急回應 發文自清反遭打臉
31歲有「護理系女神」之稱的謝侑芯，日前在馬來西亞驟逝，震驚演藝圈。2日馬國警方證實，歌手黃明志當時也在飯店現場，並親自替謝侑芯進行CPR搶救，仍無力回天。事件持續延燒，外界揣測不斷，對此黃明志稍早在社群發文，首度回應駁斥吸毒傳聞，沒想到卻遭馬來西亞《光明日報》報導爆料「驗毒4陽性」，形成強烈對比。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
扯！女夜間開車大燈不亮收罰單 隔天警竟到府強拆車牌
即時中心／廖予瑄、黃彥翔報導警察到府扣牌惹民怨！台中一名張小姐痛訴，上（10）月30日晚間開車行經台中西區精誠路與公益路口時，轎車的右側大燈突然燒壞，因此遭警方攔查開單；沒想到隔日（10月31日），同一名員警卻直接到張小姐家中強拆車牌，理由竟是「昨天忘了拔牌，被上級責備，所以今天要補拔牌」，令她感到十分錯愕，雙方甚至爆發口角。對此，台中警一分局說明，該員警因不熟悉流程，才會在隔日拆車牌，但拆牌流程確實是依法處理，並表示「會懲處該名員警」。張小姐表示，10月30日晚間開車行經精誠路與公益路口時，轎車的右側大燈突然燒壞；警方見狀，也立即上前盤查，並指出，由於大燈壞掉跟方向燈壞掉不一樣，因此要依法開罰車主。張小姐說，自己當下全程配合員警盤查，也收下罰單，並且在隔日一早，赴修車廠將車燈修好；沒想到傍晚時，同一名員警竟然到她家中，稱依「道路交通管理處罰條例」第20條規定，昨天應要當場拔牌，但他卻「忘了」，因此被上級責備，「所以今天必須要補拔」，並拿出扳手拆下張小姐的車牌，令張非常錯愕，當場與該員警爆發口角，甚至發生搶奪車牌。「若認真依法要拔，怎麼會放我離開現場？若我隔天不在家，難道還要上門強制執行嗎？」，張小姐直言，自己全程配合、也立即修好車燈，整起事件並沒有危險行為或拒檢情況，「我的不明白，這樣的處理方式合理嗎？」，並質疑，若當時她不在家，警方又該怎麼執行？對此，警方今（3）日說明，「這確實是同仁的疏失」，並表示由於該員警對執行拆牌的流程不熟悉，開完單回到派出所後，遭上級責備，因此才會在隔日到張小姐家中執行拆牌；同時也強調，警方原則上會懲處該員，並且重新再教育。此外，民代服務處張助理也表示，警方拆牌的行為，並沒有違反「道交條例」第20條，但員警應在當下向民眾宣導法規流程，「要跟民眾溝通法條，而不是突然跑去住處拆牌，會讓人感到不舒服」，他強調，目前民意代表已介入處理，並派專人派送文件，協助張小姐盡快拿回車牌。原文出處：獨家／扯！女夜間開車大燈不亮收罰單 隔天警竟到府強拆車牌 更多民視新聞報導暴雨上國道1舉動罰6千！雙黃燈「這樣閃」守住荷包囂張! 20歲女子"排氣管改管.翹車牌" 遭警攔下開罰20歲女騎士囂張炸街 車上驚現「挑釁字眼」遭警開罰民視影音 ・ 10 小時前
道場活動疑為省錢沒聘義交 車流塞到山下警員爆氣
南投縣 / 綜合報導 周末假日，南投縣草屯鎮的虎山路發生大塞車的情況，警方到場發現，一整排的車流，幾乎都是要前往山上的道場，但是因為停車位不夠，車流就這麼一路回堵到山下，塞車加上噪音，影響不少民眾的生活，警方出來疏導，駕駛人還是堅持要排隊上山，不願配合，讓值勤的警員相當生氣，道場的交管人員解釋，因為辦理活動，沒有花錢聘請義交協助，才會造成交通大打結，之後如果再辦活動，會請義交來幫忙疏導，讓交通的衝擊，降到最低。 車輛大排長龍，交通嚴重回堵，警員趕快到場疏導車流，現場女警說：「不要再排了。」車流會回堵是因為，這一整排的車輛幾乎都是要右轉，女警屢勸不聽，乾脆站到馬路上人肉擋車，現場員警說：「往哪邊。」今(2)日中午，南投草屯虎山路大塞車，車流綿延將近1公里，原來是當地的道場要舉辦活動，沒有找義交疏導交通，上山與下山的車輛塞成一團，現場員警說：「叫你往前啊，還硬要停在這裡。」雙向車道各只有一線可以走，幾乎沒有會車的空間，交通大打結，當地民眾的生活，受到不小的影響，附近居民說：「我們會出入不方便，也會覺得很吵啊，因為畢竟這邊用路人，會覺得很塞，會有很多的喇叭聲。」前方路口綠燈了車輛還是一動也不動，記者沿著車流，好不容易來到這個道場，但停車位有限，入口放了顯眼的告示牌，提醒駕駛車位已滿，但很多車輛還是不斷開進去，怎麼會塞成這樣，道場負責交通管理的人員這麼解釋。道場交管負責人陳先生說：「當然我也有去提報，提報說，經理，今天有一個車禍，今天塞了一個多小時。」有民眾質疑，為什麼不花錢請義交在道場外圍路段，協助指揮疏導呢，道場交管負責人陳先生說：「義交變成人家要再出錢，再去請這個義交，所以我們不是，我們是屬於公益活動。」這些交管人員是道場的工作人員，不是義交不能在道路指揮，只能在道場的範圍內疏導車流，警方強調辦理大型活動如果沒有交通維持計畫，最高可以開罰2400元。南投縣警草屯分局草屯派出所所長鄒獻儀說：「辦理相關活動，如有使用道路部分，應依法申請路權，並派員指揮交通，如有明確違規，將依法開罰。」義交一個人，每小時要300元的勤務費用，道場辦活動，卻疑似沒有花這個錢，導致周邊交通癱瘓，因此道場承諾，之後辦活動會聘請義交來協助，讓交通的衝擊降到最低。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
疑似詐騙! 龍山寺旁"提供雙證件影本領1千元"
社會中心／黃恩琳 劉毓琦 台北報導竟然有人在光天化日之下"買賣個資"！事發在台北市龍山寺旁邊，有人PO文說，週日（2日）看到有人擺攤，說只要帶著雙證件過去，就可以取一千塊錢，就有民眾懷疑，是不是詐騙集團在騙取個資，趕緊報警。警方到場瞭解時，收取個資的男子宣稱，神明幫他的老闆賺了100萬，才來發公益金，說法避重就輕。龍山寺旁，人山人海，一堆人搶著排隊，走近一看，原來大家都是拿著雙證件的正反面影本，來這邊，說要領取1000元的現金！不少長輩被吸引，立刻跑來換錢，有人拍下這一幕PO上網，直呼"這麼明目張膽的買賣個資，這樣不行吧"，很多網友也相當關注，就擔心這是詐騙集團"騙個資"手法。換個資民眾比紹，有啊我老公有去用，我們還是排第一個第二個，他一來的時候是找我們。還有人說，就是我們想一想怪怪的，問警察他說，人家是上面進來，叫我們把東西都掛失。光天化日，傳有民眾在龍山寺附近買個資。（圖／民視新聞）當時去排隊的夫妻檔，也覺得怪怪的，趕緊掛失，不希望被有心人士利用。旁邊超商店員看到攤位正大光明擺攤，也通知警方協助。民視記者黃恩琳﹔「當時他們就在龍山寺旁邊擺攤，但是在光天化日之下買個資，有人覺得怪怪的，趕緊報警。警方到場，他們跟警方說，因為神明讓老闆賺錢，所以老闆想在這邊，回饋給有需要的人。光天化日，傳有民眾在龍山寺附近買個資。（圖／民視新聞）收取個資、發現金的男子，向警方宣稱，視因為他們的宮廟老闆，賺了100萬，覺得神明幫了很大的忙，才想發公益金給民眾，但說法怪異，明顯避重就輕。萬華警分局龍山所副所長楊越然表示，前往現場已經沒有在發錢，目前沒發現違法行為。律師李育昇表示，民眾把雙證件提供出去，很有可能會被犯罪集團做不法使用，民眾之後可能會成為詐騙或洗錢的共犯，甚至可能構成組織犯罪，由於民眾是自願把個資提供出去並且有收取對價，之後要以不知情，作為理由想要避免刑事責任，恐怕難度就會提高。政府即將普發每一位民眾萬元現金，卻先出現拿個資、換千元現金的事件，警方提醒民眾要當心，別因為貪小便宜，被詐騙集團利用。原文出處：提供雙證件影本領1千元 男子疑似騙取個資 更多民視新聞報導上百女性身心受創！離譜醫師一句「我喜歡開刀」 前婦產科醫遭控濫施子宮切除術睡夢中突聽「爆炸聲」！ 9歲男童平板充電竟讓項鍊起火灼傷人妻肉身趴車阻詐團遭拖行 夫亮玩具槍護家人裁定不罰民視影音 ・ 18 小時前
逆倫悲劇！ 不滿母與朋友聊天太吵 惡子持鐮刀弒親遭押
中部中心／李文華 彰化報導彰化縣驚傳逆倫慘案！10月30日晚間，鹿港鎮1名50多歲男子，疑似因為不滿母親和朋友聊天聲音過大，竟情緒失控，拿農用鐮刀，砍殺母親，導致86歲老母親全身多處刀傷，失血過多，當場失去呼吸心跳，警方依現行犯將這名狠心的兒子當場逮捕，訊後聲請羈押獲准。救護車閃爍警示燈，緩緩開進住家前方，只見門口，已經有一台警車到場。10/30晚間10點左右，彰化鹿港，一名男子，在家中，持鋤草用鐮刀，狂砍自己的母親，警方獲報到場，80多歲的老婦人，已經倒在血泊中，沒有呼吸心跳。彰化鹿港逆倫命案 男子持鐮刀砍死老母親（圖／民視新聞）案發當晚，行兇的謝姓男子，疑似因為不滿母親和朋友，聊天聲音過大，情緒突然失控，咆哮趕人離開，接著竟持刀砍殺母親，而根據了解，犯嫌有家暴、酒駕前科，連妻子都受不了，兩人才剛辦完離婚，犯嫌目前與兒子、父母同住三代同堂，但沒想到，疑似因為音量問題，發生天倫悲劇，兒子砍殺媽媽。弒母嫌犯有家暴.酒駕前科 剛離婚與父母.兒子同住（圖／民視新聞）情緒失控，冷血弒母，全案依殺害尊親屬罪、家庭暴力、毀損等罪嫌移送偵辦，訊問後，這名狠心的兒子，遭裁定收押。《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：逆倫悲劇！ 不滿母與朋友聊天太吵 惡子持鐮刀弒親遭押 更多民視新聞報導無品女住家囤垃圾老鼠蟑螂竄樓層 臭酸味瀰漫社區崩潰了剛申請保護令就遭前夫攻擊！ 女子被滅火器、畚箕砸頭高雄驚悚家暴案! 男持滅火器.鐵畚箕攻擊前妻民視影音 ・ 1 天前
砍傷前任姊妹墜樓亡! 受害人:嫌犯有恐怖情人傾向
社會中心／王毓珺 吳培嘉 洪國凱 新北報導持續來追蹤新北市三重的這一起情殺案件！被害的姊妹檔，姊姊是鋼琴老師，妹妹是百貨公司樓管，個性活潑外向，至於嫌犯，曾經從軍10年，退伍後創業、開飲料店，常在社群平台PO出跟前女友的甜蜜日常，但女方向警方表示，雙方交往一年，嫌犯時常口出惡言，有恐怖情人的傾向，因此分手，沒想到引來殺機。穿著外套、戴著口罩，一身低調打扮，他是新北市三重情殺案，嫌犯的媽媽，因為知道兒子分手後情緒低落，這一個月常常關心，甚至嫌犯犯案前，也和她通了電話，但沒想到，這卻是最後一次聽到兒子的聲音。身穿軍服，正氣凜然的模樣，他就是35歲的蘇姓嫌犯，桃園人、從軍10年，1年多前退伍後，在台北市中山區創業，開飲料店結合雞蛋糕。附近店家（變音處理）：「他（嫌犯）人還蠻親切的，而且他（嫌犯）其實還蠻認真的，他（嫌犯）算蠻不錯的。」砍傷前任姊妹墜樓亡! 受害人:嫌犯有恐怖情人傾向（圖／民視新聞）嫌犯平時跟附近店家相處融洽，前陣子也到花蓮當鏟子超人，但這回疑似過不了情關，釀成悲劇。他的前女友陳姓女子向警方表示，雙方交往1年，嫌犯時常情緒不穩、口出惡言，有恐怖情人傾向，過去嫌犯常在社群平台上，分享跟女友的甜蜜日常，連大頭貼，都是女友喜歡的卡通人物，兩人分手一個月，失落心情也全寫了出來。附近店家（變音處理）：「他（嫌犯）有提到說他女朋友跑了這樣子，不知道是跟人家跑，還是分手這件事情，有一陣子看他（嫌犯）好像是，真的感覺好像狀況蠻差的，但後面好像，可能他（嫌犯）自己有在調適，就還算還可以。」砍傷前任姊妹墜樓亡! 受害人:嫌犯有恐怖情人傾向（圖／民視新聞）警方初步調查，蘇姓嫌犯在2022年，職業軍人的時期，曾經在桃園市的一間自助洗車場，侵占民眾遺失的洗車儲值卡，遭處罰金3千元，緩刑2年。至於被害的姊妹檔，感情很好，姊姊是音樂系碩士畢業，平時擔任鋼琴老師，相當有才華，妹妹則是百貨公司樓管，個性活潑，爸爸在科技業任職，家境不錯，時常出國玩，沒想到嫌犯因為不滿分手，就持將近10公分的水果刀揮向姊妹倆，不只劃破女方的幸福家庭，也留給自家人無盡悲痛。原文出處：砍傷前任姊妹墜樓亡！ 嫌犯有恐怖情人傾向 曾當「鏟子超人」 更多民視新聞報導三重情殺驚魂！男子持刀砍前女友姊妹 見警方到場從15樓墜落亡恐怖情人！三重姊妹遭割頸挾持 前男友拒捕墜樓亡恐怖情殺1死2傷! 男埋伏砍傷前任姊妹 畏罪墜樓亡民視影音 ・ 13 小時前