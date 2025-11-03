持刀割頸前女友拒捕墜樓亡…母悲慟曝案發前最後通話：毫無異狀

社會中心／新北報導

三重環河南路日前驚傳砍人案，姊妹遭妹前男友持刀猛攻，嫌犯當場墜樓亡。(圖／翻攝畫面)

新北市三重區2日深夜發生一起由感情糾紛引起的墜樓案件。一名蘇姓男子（35歲）當天拿水果刀砍傷前女友及其姊後，還挾持前女友到頂樓，最後畏罪從高樓墜落地面身亡。據了解，蘇男平時性格開朗熱心，卻因分手緣故和經營店面面臨漲租，情緒低落；蘇男母親得知後常打電話關心，案發當天也有致電，沒想到，之後竟發生憾事，而蘇男和母親最後通話內容也曝光。

據了解，蘇男曾為職業軍人，最後以空軍少尉輔導長退伍，退伍後去年創業，在北市錦州街租了一個店面開了飲料店，半年多前與某知名百貨當樓管、下班其飲料店前兼差擺攤賣雞蛋糕的陳女交往。

不過，據陳女跟友人透露，蘇男疑因時常情緒不穩，以言語暴力相待，兩人一個月前分手，但蘇男可能後悔分手，常常跟店前擺攤陳女談復合，甚至蘇男還找了媽媽陪同，前往陳女工作的百貨公司談復合，導致陳女只好暫時休息另尋擺攤地點，並斷絕全部聯繫方式。

蘇男母親悲慟透露，對於女方斷然分手並避不聯繫，兒子始終無法接受，加上飲料店又要漲租、無法在繼續經營，因此決定收店、不做了，兒子的情緒也因此非常低落，讓自己非常擔心，所以每天都會打電話詢問近況。當天晚間7時許，蘇男母親照舊致電給兒子關心，並問對方人在哪？當時蘇男在松江市場附近，從語氣中並沒有什麼異樣，誰料之後竟會發生這種事。

三重環河南路驚傳砍人案，嫌犯當場墜樓亡。(圖／翻攝畫面)

回顧案情，蘇男當天晚上8時許獨自騎乘機車到陳女租屋處，趁住戶開門之際趁機進入社區，旋即走到地下停車場埋伏，見到陳女與其姊開車返回住處並下車後，蘇男馬上拿出預藏的水果刀，朝著2人劈頭就砍，陳女姐姊趨前攔阻時，頸部被劃出1道10公分傷口，背部也被刺傷，然後逃到急奔附近派出所求救。

因陳女姐姊逃離現場，蘇男立即以水果刀挾持前女友並喝令交出電梯磁扣，前女友不從，蘇男怒搶過她的包包倒出物品找到電梯磁扣，拿刀挾持陳女搭電梯直上社區15樓頂，過程中蘇男對陳女嗆：「既然你堅持要分手，那我們就同歸於盡。」

警方獲報後出動警網到場，現場警員拿著盾牌將蘇男團團圍住，對他喊話：「沒必要，你講一下你有什麼要求，我們去了解，我們一定做。」不過蘇男仍從後方勒住陳女退往水塔角落，期間疑似拿刀劃傷陳女，警方趕緊說：「不要弄了，我們會後退。」

不料，正當警方退到樓梯口說：「我們都出去了」，蘇男卻突然把陳女推向警方，隨即從15樓頂墜落至1樓地面。蘇男墜樓後立即被送往三重醫院急救，但最終因傷重不治身亡，被挾持的陳女也因頸部遭水果刀劃傷，救護車送往馬偕醫救治，所幸並無大礙。

即便蘇男已墜樓送醫搶救無效身亡，但三重警分局仍將準備相關資料，後續依《刑法》殺人未遂罪移送新北地檢署偵處，同時將通知家屬前來製作筆錄，以釐清詳細案情。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

