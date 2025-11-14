持刀威脅要「殺死所有人」 美2百萬粉網紅遭警方開槍擊斃

美國一名在社群平台擁有超過200萬粉絲的美食網紅杜阿爾特（Michael Duarte）日前在德州遭警方擊斃。據稱，他當時持刀揚言要「殺死所有人」。事發近一週後，杜阿爾特的妻子潔西卡（Jessica）打破沉默發文悼念丈夫，更強烈抨擊媒體報導中的「不實敘述」。

杜阿爾特是一位人氣美食網紅。（圖／翻攝Instagram@foodwithbearhands）

根據《紐約郵報》，潔西卡13日在丈夫的Instagram帳號「FoodWithBearHands」發文稱，正努力面對杜阿爾特離世的事實。她悲痛說，「自從他離開後，我一直在掙扎該做什麼，所以我決定做感覺對的事，就是分享他的故事」。「看到這麼多人受到他的啟發，我感到非常感動自豪。我打算繼續傳承他的遺志，不僅為了他，也為了他的家人」。

警方指出，杜阿爾特於本月8日上午在德州梅迪納郡（Medina County）的卡斯特羅維爾（Castroville），被一名副警長開2槍擊中死亡。當時警方接獲報案稱「一名男子持刀行為異常」而前往現場。

杜阿爾特與潔西卡育有一女。（圖／翻攝Instagram@foodwithbearhands）

梅迪納郡警長辦公室透過聲明稱，「杜阿爾特表現出異常行為，並威脅要殺死所有人」。警方補充道，「當副警長抵達現場時，他正試圖襲擊已經到場的消防和緊急醫療服務人員」。

警方稱，杜阿爾特拒絕遵從放下刀的命令，並試圖發動攻擊，對警察說「我要殺了你」。隨後一名警察開槍擊中杜阿爾特，他被送往醫院後死亡。

潔西卡強烈抨擊關於丈夫死亡的「不實敘述」。她說，「關於他死亡的媒體報導，那些不實敘述令人心痛，也不尊重一個優秀男人的遺志。她指出，調查仍在進行，並請求媒體和公眾勿分享未經證實的資訊。

杜阿爾特的死訊最初由八卦媒體《TMZ》披露，稱其死於「可怕的意外」。據稱，杜阿爾特當時正與家人在德州旅行，慶祝結婚9週年，3天後就發生了悲劇。經常在社群分享創意烤肉食譜的杜阿爾特曾透露他過去的心理健康問題，稱自己在新冠疫情期間曾經歷過情緒崩潰，不得不求助精神科。

