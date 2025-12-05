持刀搶劫落單女又嗆警「林北絕對堵你」男求法官輕判被打臉

陳男涉嫌持隨機搶劫，被盤查又恫嚇警員，被高雄高分院判刑。(記者鮑建信攝)

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市陳姓男子涉嫌持刀搶劫落單A女，被警方鎖定盤查，謊報身分證號碼並恫嚇警員不怕坐牢，被地院依強盜未遂等罪，判處3年8月和4月徒刑後，他上訴求輕判，被高等法院高雄分院駁回。

判決書指出，2024年10月27日凌晨，被告陳男在林園區中芸漁港公園附近，見A女獨自落單，涉嫌騎車尾隨至文賢南路與西溪路交岔路口攔阻時，涉持折疊刀恫稱：「妳錢拿來，不然我要殺妳」等語，A女隨後棄車逃離現場，陳男始未得逞，但拔除她的機車鑰匙，並丟棄路旁水溝後，即騎車離開。

當天中午，陳男在中芸國小側門附近處，經林姓警員鎖定盤查，他謊報身分證號碼，甚至涉嫌恫稱：「給你抓啦，又不是沒被關過，不要讓我被放出來，放出來林北絕對堵你」等話。

高雄地院依強盜未遂、妨害公務罪，分別判處有期徒刑3年8月和易科刑4月。他不服上訴指出，如今非常懊悔，並與林員達成和解，能夠從輕發落，但被高雄高分院駁回。

