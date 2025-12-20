持刀攻擊如何保命？新北警公開三大自救關鍵！

北車持刀攻擊事件後，新北警黃順吉提醒民眾遇到持刀歹徒勿硬拚，應善用環境物品，爭取逃生時間、提高生存機率。翻攝畫面





嫌犯張文昨（20）日在北車持刀攻擊事件引發社會關注後，一名新北的刑事警官也再度提醒，民眾若遇到持刀歹徒，首要原則並非對抗，而是設法提高自我保護與生存機率。他也特別在這次事件後，在北門站附近舉辦免費的防身自保的分享活動，報名也瞬間秒殺。

防身術教官、曾處理多起持刀案件的新北警官黃順吉指出，從事後的影片中看，這名嫌犯走進人群中先丟煙霧彈，才出其不意地揮刀，讓沒有經驗的民眾更難防備。

他說，一般民眾不像警察配有警棍、辣椒水或槍械，面對歹徒時防護能力有限，因此更需要善用周遭環境與隨手物品自保。他建議，平時可主動攜帶辣椒水，若臨時遭遇危險，行動電源、手機都可作為投擲物品干擾對方；外套也能甩動製造假動作，遮蔽歹徒視線。

黃順吉強調，關鍵在於「快速辨識環境中可用的東西」，例如路邊的安全帽可當防護，騎樓下的燒金爐鐵桶蓋可作為盾牌，滅火器更是有效工具，直接噴灑即可大幅干擾對方視線，就算歹徒配戴防毒面具，也能造成短暫失去行動能力。

在避難原則上，警方歸納三個重點。第一，立刻尋找掩體，如汽車、大型柱子或電箱，阻擋歹徒直接攻擊；第二，大聲呼救並示警，無論喊「有人持刀」、「色狼」或「變態」，讓周遭更多民眾知道發生危險，才能讓群眾中更多人知道；第三，再次確認並善用環境物品來防護自己。

此外，黃順吉也補充，雨傘在緊急時刻具有實用性。短傘可張開作為遠距離遮擋，長傘則可針對臉部或下體進行刺擊，效果比攻擊身體更明顯，但一旦得手就應立刻後撤逃離，切勿向前逼近。

若手上有包包，警方提醒切勿只擋在胸前，應雙手向前推出阻擋，並搭配腳部或身體撞擊製造空檔，隨即脫身離開，避免被連續攻擊。

警方強調，這些方式並非鼓勵民眾與歹徒搏鬥，而是在最危急的情況下，提高自我保護能力、爭取逃生時間，確保自身安全才是最重要的原則。

