持刀歹徒街頭狂砍如何自保？前夜鶯教官示警：安全永遠是第一考量

前特勤教官陳重光指出，，個人安全絕對是首要考量。 圖：翻攝自臉書 @陳重光

[Newtalk新聞] 27 歲通緝犯張文昨（19）日在台北車站 M7、M8 出口及捷運中山站出口，先後投擲煙霧彈並持刀隨機砍人，最終在警方包圍下從高處墜樓身亡。此事件目前共造成 4 人死亡、11 人受傷。面對持刀歹徒，曾服役於憲兵「夜鷹」特勤隊、具豐富反恐與戰術訓練經驗的前特勤教官陳重光建議，民眾見義勇為前應冷靜評估自身能力與裝備，強調安全永遠是第一考量。

昨(19)日北車、中山發生隨機傷人事件，包含嫌犯張文在內共4人死亡，多人受傷。 圖：翻攝畫面

這起攻擊事件發生後，據《自由時報》報導，前特勤教官陳重光指出，在台北車站這類人潮密集的公共場所遭遇突發暴力事件，見義勇為的精神固然值得欽佩，但必須先衡量自身的裝備、戰技與現場環境。他強調，持刀歹徒的殺傷力遠超過一般人的防制能力，個人安全絕對是首要考量，切勿因影視作品影響而誤以為奪刀是輕易可行的動作。

陳重光具有憲兵「夜鷹」特勤隊、海巡署特勤隊及警政署維安特勤隊等多支特勤單位的教官資歷，目前致力於培育民間專業保鑣人才。他曾在憲特服役期間因表現優良，獲派至哥斯大黎加擔任當地反恐部隊的戰術教官，並曾參與圍捕武裝集團的緊急任務，具備深厚的實戰與教學經驗。

陳重光具有憲兵「夜鷹」特勤隊、海巡署特勤隊及警政署維安特勤隊等多支特勤單位的教官資歷。 圖：翻攝自 @陳重光

他以專業角度分析，徒手奪刀風險極高，當歹徒瘋狂揮舞刀刃時，幾乎沒有安全奪刀的空間。若在沒有防具的情況下強行奪刀，受傷甚至致命的機率極高。一般民眾不應低估持刀攻擊的危險性，尤其是在沒有防護裝備的臨時狀況下，即使是專業人員也感到吃力。

陳重光分享過去在超商制伏持刀搶匪的經驗，強調成功關鍵在於長期的戰技訓練、強健體魄以及精準掌握出手時機。然而，像此次台北車站隨機傷人事件中，歹徒持有十至十五公分的尖刀，民眾在毫無準備的情況下，徒手壓制的難度極大，強行介入反而可能導致嚴重後果。

報導指出，面對突如其來攻擊，陳重光建議，若真的被迫必須應對，應尋找長棍、鐵棒或堅硬木棍等長型物件，以「以長制短」原則保持安全距離。在操作上，直刺方式優於揮打，可有效牽制歹徒行動，爭取警力救援時間。他特別提醒，切勿試圖打掉刀子，因為一般人很難精準擊落凶器，若揮擊未中手部而打在對方身上，可能引發歹徒因疼痛而激烈反擊，在近距離下尖刀一旦刺入身體，後果不堪設想。

陳重光總結，面對暴力犯罪，最好的防禦通常是保持距離並立即報警，如果沒有絕對的把握與戰術優勢，切勿輕易以身試險。他呼籲民眾在公共場所保持警覺，但遇到類似事件時應以自身安全為優先，理性判斷是否介入，避免造成二次傷害。

