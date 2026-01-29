持刀狠砍土風舞女老師 兇嫌闖台中國道遭撞雙腳骨折

一名在台中市大雅區教授土風舞的李姓老師，29日上午8點左右準備在龍善二街籃球場進行教學活動時，遭一名住在附近的男子持刀刺砍8刀，其中頸部傷勢嚴重，目前正在醫院接受插管治療並準備開刀。

李女在台中市大雅區教授土風舞。（圖／翻攝畫面）

根據附近監視器畫面顯示，該名嫌犯與李老師對話沒多久後，突然掏出刀子瘋狂砍殺。李老師遭攻擊後濺血逃跑，嫌犯隨即逃離現場。雙方疑似在攀談過程中發生口角，但詳細原因仍待警方調查。

監視器畫面。（圖／翻攝畫面，下同）

事發現場畫面。（圖／翻攝畫面）

涉嫌砍傷土風舞老師的男子犯案後逃逸，而今天上午9點20分，在國道1號北向174.9公里大雅路段，發生1輛自小客車追撞1行人事故，該名被撞的行人竟是砍傷女老師的男子，警方已將人查緝到案，男子也因為雙腿骨折，緊急送醫治療。

國道事故現場。（圖/翻攝自國道1968）

根據《ETtoday新聞雲》報導，李老師的兒子一早接到父親來電，聽見「媽媽被人砍了!」的消息後趕緊趕往現場。他表示，母親頸部傷口很深，現在必須要插管治療、開刀，平常沒有聽過媽媽說過遭人檢舉或是糾紛。

李女在台中市大雅區教授土風舞，平時約有30至50名學員，也會參加社區活動。（圖／翻攝畫面）

附近民眾及前議員吳顯森都表示，李老師是社區合作對象，有活動都會找她來幫忙，大家都很熟識。李老師平時約有30至50名學員，也會參與社區活動、幫忙主持，已經有30年交情。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

