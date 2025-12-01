持刀猛刺前女友扔車內 冷血男載屍上班、訪客戶「做1事」警立刻捉包

金姓男子持刀刺殺前女友，還載屍拜訪客戶。翻攝X/yonhaptweet



南韓發生一起恐怖的情殺案件，忠清北道清洲市一名50多歲女性遭前男友刺殺身亡，失聯44天後遺體才被尋獲。根據韓媒報導指出，54歲金姓男子殘忍殺害前女友後，竟裝作沒事，將屍體放置車內，自己換衣服後還把車開到公司上班，甚至載著屍體趴趴走，拜訪客戶談生意，冷血行徑讓人不寒而慄。

《韓聯社》報導指出，54歲的金男，疑似因為不滿前女友分手，在今年10月14日到其住處堵人，等待前女友下班返家後，金男搭上女方的SUV前往鎮川郡一處停車場談判。金男懷疑對方另結新歡，兩人在車上爆發激烈爭吵，金男情緒失控，持凶器朝被害人連刺10多刀致死。

報導指出，金男犯案後，他載著前女友遺體在清州與鎮川一帶徘徊整夜，期間將凶器丟棄，至今尚未尋獲。

隔天清晨，金男返家換衣服後開著載有屍體的車輛，前往自己經營的廢水處理公司上班，一整天照常拜訪客戶處理業務，完全沒讓旁人發現車內藏著一具屍體。當天傍晚下班後，金男將屍體裝入麻袋，運至陰城郡某廠商的廢水處理槽內藏屍。

為了滅證，金男還把犯案鐵證的SUV，輾轉停放兩名客戶所在地，並用防水布蓋起並向客戶謊稱，「小孩常開車闖禍，所以我把車子沒收了，麻煩代為保管。」南韓警方將調查範圍逐漸縮小至他的客戶時，金男感覺事情不妙，緊急於11月24日將車輛丟棄於忠州湖，不過也就是因為這個動作，金男也立刻遭到逮捕，警方也正在詳細調查犯案經過。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

