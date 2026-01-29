中部中心/王俞斐、林進龍 台中報導

持刀砍人案，犯嫌案發後逃逸，非常詭異，竟然徒步走上大雅交流道，在國道一號遭小客車撞擊，雙腿骨折，意外落網。而且他在案發前，就在社群軟體發預告文表達不滿，抱怨種植火麻，卻被認定種植大麻，遭法院判刑，另外也寫下住家附近的公園有噪音，多次投訴無果，疑似因此憤而行兇。





持刀砍人凶嫌徒步逃國道遭撞 犯案前po千字文表不滿

持刀砍人凶嫌徒步逃國道遭撞 雙腿骨折送醫(圖/翻攝網路)









男子躺在國道上，雙腿骨折，無法動彈，警方在現場擺設三角錐警戒，避免二次追撞，而男子身分，就是在台中大雅，犯下持刀砍人案的張姓犯嫌，他在案發後，竟然徒步走上國道，在國1北上大雅路段，遭到小客車撞擊。

廣告 廣告





持刀砍人凶嫌徒步逃國道遭撞 犯案前po千字文表不滿

張姓犯嫌2023年被認定販售大麻盆栽遭逮 疑似不滿判決在持刀傷人前發千字預告文(圖/民視新聞)





30多歲的張姓犯嫌似乎早就預謀殺人，因為除了隨身帶刀，另外IG也發預告文。他在案發前寫下，當你看到這篇文，應該就是有死傷了，殺人絕對是錯的，沒人想這麼做，他說自己種了火麻，不是大麻，卻被檢察官認為，意圖製造毒品，遭法院判刑五年六個月。根據發文，我們循線找到他在2023年，被台北警方認定，在網路上販售大麻盆栽，跨區到台中大雅住處，查獲市值約700萬、93株大麻株，雖然張姓犯嫌不斷辯解，他種的是火麻，要拿來飼養鸚鵡，但兩次上訴都被駁回，為此犯嫌，還找上法醫高大成，希望高大成，能夠協助他申冤。





持刀砍人凶嫌徒步逃國道遭撞 犯案前po千字文表不滿

犯嫌疑似不滿噪音和被冤枉最終理智斷裂 持刀傷人也親手斷葬自己的人生(圖/民視新聞)





張姓犯嫌發文還寫下，單純的社區變得很複雜，早上晨操廣場舞用擴音設備放音樂，晚上喇叭跟麥克風開得很大聲，疑似不滿噪音和被冤枉，讓他心煩意亂，最終理智斷裂，持刀傷人，也親手斷葬，自己的人生。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：持刀砍人凶嫌徒步逃國道遭撞 犯案前po千字文表不滿

更多民視新聞報導

砍土風舞女師8刀遭撞斷雙腿！疑凶嫌「犯案動機」貼文曝

不滿種大麻遭判刑！割頸兇手正面照曝光 動手前發長文「歡迎來殺人」

每年都不缺席！賴總統赴台中探視百歲長者 阿公變魔術驚艷全場

