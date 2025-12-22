持刀砍人變裝逃亡！嫌犯「事先勘地形」警方106分鐘確認身分

嫌犯換車又變裝跨區作案，警花106分鐘鎖定身分。（圖／TVBS）

台北中山區發生一起隨機砍人事件，引起社會高度關注。警方在接獲通報後立即趕赴現場，其中多名員警甚至來不及穿戴完整裝備，就勇敢衝入誠品書店追捕嫌犯張文。整個過程中，警方面臨諸多困難，包括嫌犯事先勘查地形、多次變裝和更換交通工具等，但警方仍在106分鐘內確認了嫌犯身分。儘管裝備不齊全，警察們仍展現出無懼危險、保護民眾安全的專業精神。

警方接獲通報後迅速抵達現場，許多員警甚至還未站穩腳步，就急著脫掉安全帽投入行動。當時情況十分緊急，警方僅掌握嫌犯持有刀具且已有民眾受傷的資訊。現場一片混亂，員警們必須衝入誠品書店追捕嫌犯張文，同時不忘互相提醒注意安全。

值得注意的是，趕到現場的七名員警中，有些人根本來不及穿戴完整裝備就投入行動。中山分局長張耀仁解釋了此次案件的困難之處，他表示嫌犯已事先勘查地形並熟悉路線，在犯案後快速逃逸，並且經過兩次變裝和更換交通工具，這些都拖延了警方的調查進度。此外，嫌犯先在中山區縱火，後又跨區犯案，刻意分散警力。

從現場畫面可見，最先抵達頂樓的四名員警手中只有警棍、手電燈和辣椒水，只有走在中間的員警配有手槍。最後一名員警甚至是剛下班回來支援，連防彈背心也來不及穿。直到後續有兩名配槍員警趕到，大家才終於進入天台。

中山一派出所長李欣鴻談到這次事件時表示，不只有殉職才值得社會大眾的尊敬，這不是警察第一次面對持刀事件，但每一次他們都用同樣的勇氣面對。李欣鴻說到哽咽，強調同仁們不顧自身安全，為了阻止更多傷亡，即使裝備不齊全也自願衝上前線。

雖然在突發狀況下沒有人是完全準備好的，但這些站在第一線的員警展現出無懼危險的專業精神，沒有半點猶豫地執行任務，保護民眾安全。這一切都符合勤務規定，更體現了警察維護社會治安的決心與責任感。

