持刀追砍清潔隊員！64歲男追垃圾車跌倒 隔天西瓜刀埋伏復仇
台中清水區驚傳64歲蔡姓男子持刀埋伏垃圾車報復事件！原來蔡男前一天追趕垃圾車跌倒，認為是駕駛的錯，竟於隔日持30公分西瓜刀意圖攻擊，所幸駕駛機警躲避並報警。警方以殺人未遂將蔡男移送法辦，呼籲民眾切勿以暴力解決問題，免觸法造成無法挽回的後果。
台中清水區驚傳持刀追砍清潔隊員事件，一名64歲蔡姓男子因前一天追趕垃圾車時跌倒，認為是垃圾車駕駛的過錯，憤而於隔日持西瓜刀在巷口埋伏。事件發生在台中清水神清路，該男子持有30公分長西瓜刀等候垃圾車到來，意圖報復，所幸垃圾車駕駛及時躲避並報警，警方隨後將蔡姓男子以殺人未遂罪嫌逮捕移送。
事發當天，蔡姓男子於上午11點多手持西瓜刀在巷口等候垃圾車。目擊民眾表示，與一般民眾等待倒垃圾不同，蔡姓男子是帶著刀具等待，意圖攻擊垃圾車駕駛，期間疑似還敲打垃圾車。當垃圾車王姓駕駛發現有人持刀接近時，立即躲回車內並報警求助，避免了可能發生的悲劇。
據了解，事件起因是在前一天（26日），蔡姓男子追趕垃圾車時不僅沒丟到垃圾，還不小心跌倒，因此認為是垃圾車駕駛的錯誤而心生不滿，決定隔天持刀報復。清水分局大楊派出所所長林士欽強調，雖然此次事件幸未造成人員傷亡，但考量近期接連發生的持刀事件以及北車恐攻案的社會影響，警方決定依殺人未遂罪嫌將蔡姓男子移送法辦，以遏止類似暴力行為。
這起事件反映出日常小摩擦可能引發的嚴重後果。蔡姓男子僅因追趕垃圾車跌倒，便將怒氣轉向清潔隊員，結果因一時衝動觸犯法律。警方呼籲民眾遇到糾紛時應冷靜處理，切勿以暴力方式解決問題，以免觸法造成無法挽回的後果。
《TVBS》提醒您：
◎拒絕暴力 請撥打110
