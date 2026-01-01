持刀連劫2超商搶芭樂汁+獲利85元 德籍男重判3年10月、7年10月

德國籍男子連搶2超商，得款85元、飲料1瓶，判刑卻超過10年。(記者謝武雄攝)

〔記者謝武雄／桃園報導〕德國籍男子HOEPPNER因為2年沒有工作、三餐不繼，去年9月13日清晨持水果刀到中壢萊爾富超商、家樂福超市行搶，共強奪波蜜芭樂汁、香菸及現金1萬元，但隨即被警方抓到，查扣贓款9915元、香菸皆已發還，桃園地方法院認定HOEPPNER犯攜帶兇器強盜罪，2罪各處有期徒刑3年10月、7年10月，應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

HOEPPNER於警訊時坦承犯罪，犯行堪以認定；其中萊爾富超商強盜波蜜芭樂汁部分，因價值甚低，依刑法第59條規定減輕其刑；法官認為HOEPPNER正值青壯，不思以正當管道獲取財物，竟持對生命身體具高度威脅之刀具，恣意行搶，所為實值非難；復衡酌其犯罪後面對自身行為錯誤之態度、行為時之年紀、素行、自陳之智識程度、家庭經濟狀況、犯罪動機、目的、手段、情節、強盜財物之種類、數量、價值、被害人所受損害等一切情狀，分別量處刑期，以資懲儆。

檢警調查指出，HOEPPNER已經2年沒有工作、三餐不繼，只能吃便宜的食物，他想到搶劫，於去年9月13日清晨4點54分，前往中壢區廣州路萊爾富超商意圖搶劫、但沒搶到錢，最後只拿了一瓶波蜜芭樂汁；5點30分到家樂福超市亮出水果刀搶走女店員現金袋，內有各式鈔票、硬幣共1萬元，HOEPPNER離去時還拿了1包香菸。

由於HOEPPNER於萊爾富超商行搶離開後，店員隨後報警，警方於清晨6點11分在附近另一家超商發現HOEPPNER在吃東西，進店抓他，當場查扣贓款9915元、香菸1包(都已發還)，作案用水果刀、作案時穿著之軍綠色外套等物。HOEPPNER在萊爾富超商、家樂福超市行搶，僅得利85元及1瓶飲料，卻要吃上2起強盜重罪。

