持刀闖家害她PTSD！34歲「世界第一美」怒轟歹徒判7年還上訴 Nana氣炸狠酸：加油喔

Nana聽到嫌犯再上訴氣炸發文，認爲對方還無反省，發限動開酸。翻攝IG@ jin_a_nana

曾獲封「世界第一美」的34歲韓國人氣女星Nana（林珍兒），去年11月遭歹徒闖進家中行搶，遭羈押的34歲金姓嫌犯一度翻供主張Nana「殺人未遂」，讓Nana還在4月以證人身份親自出庭，法官日前判金嫌7年有期徒刑，沒想到他不服再提上訴，氣得Nana發文怒轟，「到底誰才是受害者？」

Nana不滿開轟：毫無反省

Nana一連發了多篇限動，氣喊，「因為犯罪者而進行的多次審判，公開庭6次、宣判庭1次，共7次。始終如一地推翻說詞、持續說謊，犯罪者沒有任何反省。」

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Nana也強調：「檢方求刑10年，法院判處7年實刑。特殊強盜傷害罪法定刑也是7年以上徒刑。沒有反省，也沒有原諒。」還po出金男提出上訴的相關新聞截圖，搭配拍手表情符號寫下「浪費時間」、「只覺得可笑」，接著更用黑底白字狠酸：「加油喔！」以帶有諷刺意味的方式吐露心聲。

Nana轉發嫌犯上訴的新聞，幫對方拍手氣炸地說：「浪費時間」、「真可笑」。翻攝IG@ jin_a_nana

Nana狠酸「加油喔！」翻攝IG@ jin_a_nana

Nana位在京畿道九里市峨川洞的豪宅，去年11月15日清晨5點38分遭金姓嫌犯持凶器闖入行搶，沒想到嫌犯遭Nana母女制伏並報警，嫌犯隨後更反控Nana涉嫌殺人未遂與特殊傷害。但警方已認定Nana屬正當防衛，Nana則以誣告罪反告對方。

Nana四月還為此出庭，她一進入法庭，就對著嫌犯嗆聲：「好玩嗎？看著我的眼睛，好玩嗎？」隨後坐上證人席，Nana向法官說：「這真的是很荒謬的情況！」她接著還原案發當時狀況，透露當天因為聽到母親的呻吟聲和男子的呼吸聲走出房間，她說：「聽到那些聲音時就察覺到危險，因此小心翼翼走出去，看到那一幕時我也非常激動，只想趕快把媽媽和那個男人分開。」更分享完全沒料到歹徒還帶著刀子，本能地只想趕快把刀子搶過來。

Nana補充，「對方因我揮動刀子傷到脖子流血，並對我說『我錯了、對不起、救救我』。看到那樣的強盜，我認為應該先讓他冷靜下來，也想聽聽他的說法。在對話後，我覺得他帶刀本身就是極度危險的行為，因此用嘴型悄悄示意媽媽報警。」說明報警前的經過。

Nana也提到當時一度起了惻隱之心，坦言：「他在流血又發抖，看起來比我還年輕，那樣顫抖著，怎麼可能不動搖。我當下真的動搖了，也覺得很可憐。」她接著說：「我好奇他為什麼會做出這種事，於是詢問，聽到他說母親醫療費的事情後，當下完全被動搖，甚至一度認真想過要不要原諒他、放他走。」

Nana吐創傷！「感覺一再被傷害」

Nana更坦言在事件過後引發嚴重創傷後壓力症候群（PTSD），「原本以為自己沒事，但不知不覺已成為人生中的陰影。我一直祈禱案件能快點結束。家已經不再是安全的地方，在家裡也必須時時警戒與檢查，開門都很小心，連拿包裹都要帶著防身噴霧。」更不解為何審理過程如此漫長，「感覺像是被一再傷害。」

Nana也對被告難掩複雜情緒，她看著對方說：「拜託到此為止吧。」並表示：「我帶著憤怒進來法庭，但在重新梳理整個事件後，更產生了同情的心情，希望刑責不要再加重，就在這裡停止，好好反省。」怎知金姓嫌犯依舊認為自己也是受害者，還不滿上訴，再度點燃Nana怒火。



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