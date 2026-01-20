持刀闖私人莊園「虐殺」4金剛鸚鵡！飼主水溝見屍…怒揭惡嫌是問題人物

記者陳弘逸／屏東報導

屏東縣長治鄉日前發生動保案件！有一名金剛鸚鵡飼主指控，私人莊園某佛具店的兒子持刀闖入抓走4隻金剛鸚鵡，虐殺後丟棄，得知此事，憤而報警並PO文控訴，飼主還揭露，嫌犯是地方問題人物，還在假釋中，更痛批，有夠可惡的人，有夠氣。

屏東一名金剛鸚鵡飼主指控，某佛具店的兒子持刀闖入他的私人莊園，把4隻金剛鸚鵡抓走，還涉嫌虐殺後丟棄。事後飼主發現，在「Threads」發文指控，第一次遇到這個誇張的事情，跑進來私人莊園，已經私闖民宅了，還抓走2對金剛鸚鵡，已經形成偷竊罪了，有兩隻抓得太猛直接死掉，像丟垃圾一樣。

飼主事後報警，涉案人到案說明時，供稱只是把鸚鵡「放飛」但4隻都被虐殺，3隻丟棄水溝一隻沒丟好被發現，還披露，嫌犯是問題人物，還在假釋中，有很多條案子沒處理。

飼主痛批，4隻鸚鵡在2010年進口，都慘遭殘忍殺害，且嫌犯闖入的地方，是私人莊園，裡面有住人還有小孩；更強調，此案，不是錢的問題，是金剛鸚鵡這麼聰明的動物就這樣子被虐死，不排除一一提告，更直言，有夠可惡的人，有夠氣。

