持分博奕戰2／「共同持分」成有心人士獵物？ 地主可尋求三方案解套

近年全台捷運路網持續擴張，不少傳承多年的老土地仍維持多人共有，因此成為「土地蟑螂」覬覦目標，趁機申請「變價分割」，意圖逼使整塊土地拍賣後牟利。（示意圖／台中市政府提供）

台中文心中清捷運站周邊的水湳新興市場土地陷入變價分割危機，地主們雖百般不願，卻幾乎找不到脫身之道。台中地院法官開庭時建議地主可向市府申請核定是否能採「原物分割」，但受限於開發利益與法規最低面積限制，實務上幾乎不可行。地主們無奈質疑，《土地法》原意是處理繼承人之間持分問題，如今卻被「土地蟑螂」鑽洞利用，反讓真正地主被迫低價脫手家產，成為制度最無力的犧牲者。

被告之一、77位地主中的陸敬民向本刊指出，水湳新興市場用地是多年前由其母親購入，此地之所以會淪為今日的風暴，源頭在於當初規畫時就埋下的一個「地雷」，整塊土地只有一個地址，屬於是多位地主共同持有，不像現今地號分割如此細緻，因此衍生漏洞可鑽取。

地主陸敬民指出，法院一旦進入拍賣程序，若發生流標就會不斷降價，最後成交價有時只剩市價一半甚至更低，等同被迫賤賣祖產。（圖／黃耀徵攝）

今年7月第三次開庭時，法官建議雙方可向台中市政府確認土地是否能「原物分割」，也就是每位地主擁有獨立地號，脫離共有狀態，原告也可自行出售其土地。然而，原告蕭姓律師卻主張原物分割將損害土地「容積率」，也就是開放空間與未來開發的潛在利益，此說法令地主們不滿痛批，根本是「吃人吃夠夠」。

然而即使再不合理的條件，仍可符合法規程序，「土地蟑螂」的衍生，正是不法人士利用《民法》第823、824條關於「共有物分割」的規定，向法院聲請裁判分割；若法院審酌後認為「變價分割」是適當的處理方式，即會裁定拍賣。有些人甚至結合《土地法》第34-1條的「多數決處分」，讓整起訴訟看似完全合法，實則可能讓小地主血本無歸。

陸敬民表示，部分法官誤以為拍賣是最公平的方式，卻忽略拍賣市場的現實，若拍賣流標就可能多次降價，對原地主極為不利。此案一年內就開了4次民事庭，速度快得離譜，地主們難以反應，感覺就像「強渡關山」，急著將人家的土地處理掉。最終若真的走入拍賣程序，自己只希望可以找來第三方估價師等專業人士，提出合理市價後，再依合理方式處理。

對此，律師呂奕賢指出，立法者起初就認為「共有」不是理想狀態，因為一塊土地或建物由很多人一起持有，使用上很麻煩，因此法律的方向，是希望最後能回到「一人單獨所有」。實務上，只要有共有人要求分割，法院原則上會優先採取「原物分割」，也就是能切地就切地、能分建物就分建物；只有在不動產本身沒辦法分，或共有人太多、持分太零碎時，法院才會改採「變價分割」。

呂奕賢建議，如果地主覺得有人想利用制度（像土地蟑螂或建商）逼土地拍賣，可以提出一套具體的「原物分割方案」，例如如何分地、各自取得哪一部分。只要土地客觀上能分割，法院通常會傾向採用這種方式；另外，地主也可以去整合其他年長共有人，只要多數人支持原物分割，法院不見得會同意變價分割。

律師說明，法院拍賣通常以「一拍市價、二拍八折、三拍六四折」方式，不過若土地條件單純、買方容易評估，價格通常不至於太離譜。（示意圖／劉耿豪攝）

至於拍賣流程，呂奕賢表示，法院在拍賣前一定會找估價師先估市價，不會用公告現值。拍賣價格一般是一拍市價、二拍八折、三拍六四折。只要土地或建物條件單純，拍賣價格通常不會太差。律師劉韋廷認為也可採「原物找補」方式，地主可向法官爭取由自己承受持分較小共有人的份額，再以法官認定的公平價額找補現金，避免土地被迫拍賣。

對此，記者致電蕭姓律師的事務所，事務所回應指出，因相關訴訟仍在審理中，蕭律師不方便回覆。

