持利剪刺殺妻至少6刀...藏墓地落網 狠夫遭收押

高雄市鳥松區上月底發生命案，一名劉姓男子和妻子爭執後，失控持利剪連刺妻子至少6刀，警方趕到場時，女子倒臥血泊、緊急送醫傷重不治，劉男則在犯案後逃離現場，被警方在墓區尋獲，依殺人罪嫌送辦，目前檢方聲押已獲准。

事發11月29日下午高雄市鳥松區松竹西街一棟透天民宅，43歲劉男與50歲妻子因故發生爭執，竟失控持剪刀攻擊妻子，不顧對方滿身是血就奪門而出。

直到當天晚間9時許，劉妻胞弟聯絡不上人、上門找人也未獲回應，直覺有異報案處理，警方找來劉男妹妹等人一起進屋查看，才發現劉妻僅剩一絲氣息，緊急送醫仍不治，劉男當晚10時許則在住家附近墓地落網。

檢方初步勘驗，發現劉妻頭、臉、手、頸、胸、腹遭利剪刺殺多刀，向法院聲押劉男獲准，至於犯案動機、詳細案情，都還有待進一步調查釐清。

