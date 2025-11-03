持利器恐嚇鄰居！ 「男再犯」印尼食品店牆遭敲爛

新北市 / 綜合報導

新北市淡水區鼻頭街一間印尼商店牆面，1日晚上8點多被隔壁鄰居砸破一個大洞，而這鄰居3個月前，才因為持利器尾隨老闆娘一家躍上新聞版面，如今又再敲破商店牆壁，而且這3個月下來還不斷鬧事，讓印尼 商 店損失超過30萬元，生意只剩下一成，老闆娘也透露，附近店家也被他騷擾過，淡水分局警方因為上次的事件，早將印尼商店設為巡邏熱點，跟老闆娘建立熱線，新北市衛生局也表示，7月和警方訪視時，認為男子沒有精神狀況問題。

印尼商店隔壁突然傳來牆面敲打聲，下一秒堆放在牆邊的雜物櫃子，應聲倒下不只如此，木板也被敲出大洞，受害老闆娘說：「他每次都會敲牆壁，一天到晚都會敲。」老闆娘語氣無奈，因為僅僅一牆之隔的鄰居，1日再度施暴砸破牆，事發前幾天老闆和員工搬貨時也被男子無故嗆聲，老闆長時間累積的情緒也在此刻爆發，上前對質因為3個月前，對方就因騷擾恐嚇躍上新聞版面。

張姓男子VS.受害老闆娘(114.07.17)說：「你知道嗎。」今年7月新北市淡水區鼻頭街上，張姓嫌犯就曾持利器尾隨老闆娘一家，甚至拿榔頭砸破牆面，店家提告嫌犯被送辦之後竟屢屢再犯，受害老闆娘說：「他一直以來每天都會，小動作，大動作，恐嚇也有，然後侮辱我們也有，那個壓力，不用講啦，我也真的不知道怎麼辦了。」

張姓嫌犯不僅在7月持利器進店還尾隨老闆娘一家，9月份衝到店內恐嚇老闆，10月底又辱罵員工，老闆忍無可忍上前對質，11月初再度敲破店內牆面，男子不斷鬧事店內生意掉了9成，至少損失30萬，受害老闆娘說：「問醫生，鬧什麼啦，什麼聲音啦，那麼吵啦，婚紗店一樣去敲門。」

新北市衛生局表示，僅在7月和警方共同訪視，認為男子無明顯精神症狀，警方除了依法函送，也早已將店家設為巡邏熱點，華僑夫婦精神財務雙重折磨，一家人只能繼續提心吊膽。

