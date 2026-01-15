持剪刀上捷運！女車廂問路人「要不要剪頭髮」 遭警帶下車

北捷忠孝新生站15日發生有女子持剪刀在車廂內，問路人「要不要剪頭髮？」。（圖／翻攝畫面）

捷運忠孝新生站驚傳有民眾持剪刀！台北捷運行控中心15日獲報，有1名年約40歲女性持剪刀情形，後續該民眾已被捷運警察、站務人員約制，所幸無人受傷不須救護車協助。

警方獲報，一名年約40歲的女子疑似狀況不佳，在搭乘捷運時於車廂內持加裝護套之剪刀，詢問鄰座2名女性旅客是否需要剪髮，讓2名旅客嚇得當場通知站內保全人員。保全人員與捷警到場後，確認現場無人受傷，並立即將該名持剪刀旅客帶下列車，交由轄區大安分局新生南路派出所偵處；而2名旅客表示暫不提出告訴。

捷運警察隊呼籲，民眾搭乘捷運期間，如發現任何不法或可疑情事，可立即按下月台紅色緊急通話鈕，或就近通知站務人員、保全人員，亦可撥打110報案。捷警接獲通報後，將即刻派員趕赴現場處理，以維護捷運系統乘車安全。

