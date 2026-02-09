持大量毒品藏民宅 竟持爆裂物與警對峙
〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣內埔鄉昨天發生驚悚警匪追捕查緝案，林姓及李姓兩名嫌犯因持有大量毒品遭東港警方鎖定，警方昨天循線拘提時，兩人困獸猶鬥下，其中林嫌竟拿出疑似爆裂物登上屋頂與警方對峙，但最後在警方及親友的喊話下棄械就逮，在寒風中對峙長達1.5個小時。
東港分局偵查隊昨天下午查緝毒品案，會同內埔分局及刑警大隊在內埔鄉南華路執行拘提搜索時，查獲李姓犯嫌，另發現有一林姓嫌犯逃逸，經員警搜尋清查發現犯嫌藏匿於隔壁屋頂，並疑似持有爆裂物，場面危急。
警方指出，警方至3樓破門時，林嫌因畏罪逃逸，趁著警方破門時從後方陽台逃逸，並跑到隔壁鐵皮加蓋4樓屋頂，就是當時被發現手持疑似爆裂物，現場第一時間為維護同仁的安全，所以將同仁撤退到室內警戒，後續由分局長及偵查隊長及其親友對其喊話勸說，歷時1.5小時，林嫌才棄械就捕。
警方表示，接受勸說結束對峙員警犯嫌均平安，而林嫌所持的疑似爆裂物送鑑識單位鑑定中，此外，也在現場查獲李姓及林姓2名犯嫌涉嫌毒品案，經清點後共查獲二級毒品安非它命逾700公克，警方並強調，年節將近但治安不會放假，將持續全力查緝掃蕩毒品，打擊不法。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
