持手機攝錄員警干擾執勤 北院裁罰民眾2000元

（中央社記者謝君臨台北14日電）蘇姓民眾違規穿越馬路被台北市陳姓員警攔查，蘇的同行蔡姓友人卻靠近員警持手機攝錄，並不斷出聲干擾取締，被警方依違反社會秩序維護法移送。北院日前裁罰蔡姓民眾2000元。

社維法第85條第1款明定，於公務員依法執行職務時，以顯然不當的言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱程度者，處拘留或新台幣1萬2000元以下罰鍰。

台北地方法院裁定指出，大安分局陳姓員警於去年8月10日上午7時27分，看見蘇姓民眾違反號誌試圖通過行人穿越道，上前攔查製單舉發，與蘇同行的蔡姓友人卻持手機靠近並朝員警攝錄，要求員警告知姓名並出示證件。

根據裁定，陳姓員警以蔡姓民眾並非違規行為人為由，請蔡後退離開，蔡被其餘同行友人帶離後，旋即又返回再度以手機朝員警靠近並攝錄，同時不斷出聲干擾員警執行取締職務，經員警及蘇姓友人屢屢勸阻不果，被警方依法移送。

裁定指出，陳姓警員執行職務時，蔡姓民眾對其做出顯然不當的行為，但其行為手段尚未達強暴脅迫或侮辱的程度，違反社維法第85條第1款規定。法官審酌蔡姓民眾涉犯情節等情狀，於本月12日裁定處罰鍰2000元。（編輯：張銘坤）1150114