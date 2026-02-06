持改造長槍狠轟茶行20多槍！17歲少年帶槍投案不吐實 送觀護所收容

記者潘靚緯／台中報導

17歲少年持改造長槍到太平一間茶行掃射20多槍，台中地院裁定收容少年觀護所。(圖／翻攝畫面)

台中市太平區中山路三段「太平茶行」，昨（5）日上午10點遭開20多槍掃射，玻璃門窗彈痕累累，事後犯案的17歲李姓少年帶槍到警局投案，警方查出，李姓少年再過11天就滿18歲，製作筆錄時推說槍枝來源是已故友人改的，後來又改口是已故父親的，似乎想自己扛下所有責任。台中地院認為少年涉有違反槍砲彈藥刀械管制條例等事實，依少年事件處理法裁定「收容」，今（6）日凌晨護送少年至台中少年觀護所收容。

廣告 廣告

少年冷靜更換彈匣，朝茶行掃射，事後帶槍自行投案。(圖／翻攝畫面)

有民眾目擊，李姓少年持改造長槍到茶行，因第一個彈匣卡彈，面不改色當場換第二個彈匣上膛，朝茶行大片玻璃窗掃射，隨後從容離開。附近居民聽到砰砰砰聲響，還以為在放鞭炮，不料竟是槍聲。

少年開完槍後，自知難逃法網，帶著改造長槍到警四分局投案。警方查出，少年戶籍在太平，在北屯區租屋，卻跑到比較遠的警四分局投案，另外少年辯稱開槍原因是和茶行員工酒後起糾紛，心生不滿遂持槍洩憤，製作筆錄時全程異常冷靜，至於槍枝來源則推給是已故友人跟已故父親，其餘細節均不吐實。

台中地院指出，少年於5日夜間，經台中市政府警察局太平分局移送本院，經法官訊問後，認少年涉有違反槍砲彈藥刀械管制條例等事實，其行為危害社會秩序，應對少年進行身心評估及行為觀察，並提供鑑別報告，於斟酌少年家庭生活狀況後，認責付顯不適當，依少年事件處理法第26條第2款規定裁定「收容」，已於6日凌晨護送少年至台中少年觀護所收容。



更多三立新聞網報導

吃壽喜燒狂瀉發燒40度！台中名店道歉：疑蛋慕斯保溫不當 自主下架停業

男吃蒸餃突被刺脖濺血！50歲男攻擊後棄母逃逸 辯「被穿外套嚇到」

挨轟20多槍成「蜂窩」！台中太平茶行白天無人 鄰居嚇：以為放鞭炮

謝典霖豪宅蓋挑高室內籃球場 風水師警告：追趕跑跳聲響影響主人氣運

