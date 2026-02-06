持改造長槍轟台中某茶行20多槍 法院裁定少年收容

（中央社記者蘇木春台中6日電）台中1名少年昨天持改造長槍，前往太平區某茶行開20多槍逃逸，他事後到警局投案，警詢後被依違法槍砲等罪移送少年法庭。台中地院今天凌晨訊問後裁定少年收容，已被送至少年觀護所收容。

台灣台中地方法院今天透過文字稿表示，涉案少年於5日夜間，經台中市警察局太平分局移送法院，經法官訊問後，認定少年涉違反槍砲彈藥刀械管制條例等事實，行為危害社會秩序，應對少年進行身心評估及行為觀察，並提供鑑別報告。

法院斟酌少年家庭生活狀況後，認定責付顯不適當，依少年事件處理法規定裁定「收容」，已於今天凌晨護送少年至台中少年觀護所收容。

台中太平警分局5日上午10時6分獲報，太平區中山路三段某茶行，有1名男子以不明槍枝射擊大門後隨即逃逸，警方立即封鎖現場及調閱相關監視器調查，幸商家未營業無人受傷。

檢警查出，涉案的17歲少年持改造長槍，到場一共開約20多槍，犯案後前往台中第四警分局投案，少年聲稱與茶行人員日前酒後衍生糾紛，因心生不滿便前往開槍洩憤，涉案槍枝為已故友人所有。

全案警詢後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、刑法毀損罪嫌，將少年移送台中地方法院少年法庭偵辦。（編輯：林恕暉）1150206