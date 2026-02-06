持改造長槍轟茶行２０多槍 台中少年裁定收容

台中一名十七歲少年持改造長槍，前往太平區某茶行開二十多槍，被法官裁定收容。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

台中一名十七歲少年五日持改造長槍，前往太平區某茶行開二十多槍逃逸，他事後攜槍到警局投案，警詢後被依違法槍砲等罪移送少年法庭。台中地院六日凌晨訊問後裁定少年收容，已被送至少年觀護所收容。

檢警查出，涉案的十七歲少年持改造長槍，到場一共開約二十多槍，犯案後前往台中第四警分局投案，少年聲稱與茶行人員日前酒後衍生糾紛，因心生不滿便前往開槍洩憤，涉案槍枝為已故友人所有。全案警詢後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、刑法毀損罪嫌，將少年移送台中地方法院少年法庭偵辦。

台中地方法院表示，涉案少年於五日夜間，經台中市警察局太平分局移送法院，經法官訊問後，認定少年涉違反槍砲彈藥刀械管制條例等事實，行為危害社會秩序，應對少年進行身心評估及行為觀察，並提供鑑別報告。

法院斟酌少年家庭生活狀況後，認定責付顯不適當，依少年事件處理法規定裁定「收容」，已於六日凌晨護送少年至台中少年觀護所收容。