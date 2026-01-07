持敬老卡看診可抵掛號費？網傳19家醫院有優惠 報告曝最新適用清單

2026年許多新制度上路，健保一般保費確定不調漲，維持5.17%，但在醫療民生方面，近日網路流傳「敬老卡優惠」相關訊息，內容聲稱台中市使用敬老愛心卡的族群，可以在醫院看診折抵掛號費，並列出中國醫藥大學附設醫院、 台中榮民總醫院、中山醫學大學附設醫院等19家適用醫院的清單。對此，事實查核平台「MyGoPen」發布調查報告釋疑。

調查報告顯示，MyGoPen以台中、敬老愛心卡、19家醫院等關鍵字搜尋，可發現台中市政府社會局2018年曾發布「敬老愛心卡折抵計程車及就醫費」新聞稿中提到，敬老愛心卡持卡人可在全市衛生所折抵看診費用，中市府將邀請全市19家（計20院區）急救責任醫院加入此計畫，名單與流傳訊息大致相符，但新聞稿中是寫「預計該年7月15日起」，未有確切時間。

此外，同年也有多家媒體報導提及，長輩到衛生所看醫生可折抵掛號費和部分負擔，並分多階段啟用，其中第3階段為​開放19家急救責任醫院加入這個計畫。同年9月16日，中市府衛生局提到，17日起持卡至全市合作診所看診，將可折抵部分負擔及掛號費，首波已有110家診所加入，但直到2018年結束前，未有新聞稿證實19家急救責任醫院加入折抵計畫。

落實 分級雙向轉診 補助計畫納入醫院

針對實際情況，MyGoPen指出，中市衛生局2021、2024年先後發布更新的「敬老愛心卡QA」中，就明確規範敬老卡的適用範圍與補助金額，針對為何取消補助基層診所掛號費用，衛生局回應，中市府2019年2月起微調基層診所敬老愛心卡福利加值服務方案內容，將扣點單純化，每次就醫補助健保門診基本部分負擔50元；醫院不開放原因，則是為支持落實分級雙向轉診，小病、大病看診所，由診所依病情需要協助轉診至醫院。

調查報告總結，台中敬老愛心卡2019年2月15日起不再補助掛號費，改由每次就醫補助門診基本負擔50元，且僅補助診所，並非醫院；據台中市政府資料開放平台2025年底最新的「敬老愛心卡合約診所據點」清單，台中市共計359家診所可以使用敬老愛心卡服務，綜上所述，網傳訊息確實為市府預計推動的計畫，但適用範圍已改為基層診所，傳言提到的19家醫院，並未在敬老愛心卡的門診折抵計畫中。調查報告補充說明，按衛福部分類，台灣現行醫療院所層級分為醫學中心、區域醫院、地區醫院及基層診所，可至「健保特約醫事機構查詢」官網查詢。

